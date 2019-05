Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea TVA din industria hoteliera, a impozitului specific și a creșterilor din ultimii 4 ani ale pieței, au condus la o transformare efervescenta a pieței hoteliere, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, FIHR. Astfel, in urmatorii 2 ani vor fi deschise in…

- In cursul zilei de astazi, 12 aprilie, reprezentanții Ministerului Sanatații au informat conducerea Primariei Municipiului Iași ca proiectul Spitalului Regional de Urgența de la Iași a fost votat favorabil de toți membrii Consiliului interministerial pentru cele trei spitale de urgența (Iași, Cluj și…

- Corina Crețu cere clarificari Guvernului Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, îi cere premierului Viorica Dancila sa comunice Bruxelles-ului pozitia oficiala a guvernului de la Bucuresti în privinta celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova. În…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a transmis luni o scrisoare premierului roman Viorica Dancila, prin care ii solicita acesteia sa comunice la Bruxelles pozitia oficiala a Guvernului de la Bucuresti in privinta celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova.…

- Anunțul a fost facut de primarul Iașului, Mihai Chirica, in cadrul unei conferințe de presa susținuta miercuri, 27 februarie. Edilul a fost prezent marți, 26 februarie, la sediul Bancii Europene de Investiții (BEI) din București, unde a fost prezentata varianta finala a documentului, in prezența reprezentanților…

- Transgaz a anunța printr-un comunicat de presa inaugurarea oficiala a lucrarilor la proiectul de interconectare Iași-Ungheni-Chișinau Faza a II-a, obiectiv declarat de interes național în Republica Moldova. Faza a doua presupune construirea unui gazoduct între Ungheni și Chișinau. Gazoductul…

- ”Sunt niște chestiuni foarte delicate și complicate, cred eu. In primul rand, cred ca propunerea de Procuror European, ar fi trebuit sa fie din partea unei țari cu un anume consens. In ideea in care respectiva persoana sa fie mai presus de orice banuiala. Nu in ideea in care sa existe cine știe ce…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost ales vicepresedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), mandatul acestuia va incepe in luna mai si se va incheia in 2020, a anuntat ministerul de resort. "Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, cel mai înalt…