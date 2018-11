Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baiașu, tanarul din Piatra Neamț ars in explozia de la blocul D5 saptamana trecuta, reușește sa scoata sistemul din incremenire. Pentru transferul sau la spitalul din Belgia a fost nevoie de intervenția ministrului Sanatații și chiar a primului ministru. In plus, astazi, 6 noiembrie, supraviețuitorii…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, anunța, marți, ca a decis incheierea de protocoale cu centrele de mari arși din Europa și ca se va intalni saptamana aceasta cu semnatarii scrisorii trimise de grupul de supraviețuitori ai tragediei de la Colectiv, informeaza Mediafax.Referitor la problemele…

- Un grup de supravietuitori ai tragediei de la Colectiv din 30 octombrie 2015, care au fost tratati in strainatate, au trimis marti premierului Viorica Dancila si ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, o scrisoare deschisa in care le solicita, in principal, infiintarea unui mecanism national de interventie…

- Printr-o scrisoare deschisa, aceștia solicita o intalnire cu premierul Viorica Dancila și ministrul Sorina Pintea, pentru a discuta acest aspect și a le prezenta propunerile lor cu privire la acest proiect. Un grup de 21 de supraviețuitori ai tragediei din clubul Colectiv, care au suferit arsuri…

