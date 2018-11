Stiri pe aceeasi tema

- „In programul de guvernare sunt opt spitale regionale. Trei spitale regionale au studiul de fezabilitate gata pentru ca l-am prezentat, la Iasi, la Cluj si la Craiova. Banii au fost ceruti in 2014. S-au cerut 150 de milioane de euro pentru trei spitale, deci 50 de milioane de euro pentru un spital.…

- Ministrul sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, in aceasta seara ca centrele de arși de la Timișoara și Iași vor fi dotate in luna martie a anului viitor. In ceea ce privește spitalele regionale care urmeaza sa fie construite la Iași, Cluj și Craiova, ministrul Sorina Pintea a spus ca Romania cauta fonduri…

- Dupa o discutie cu premierul Viorica Dancila despre constructia celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova, Corina Cretu a criticat din nou Executivul pentru modul prea lent de atragere a fondurilor europene. “Acele spitale au fost programate in 2015, in 2016 au fost discutii, in 2017…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și ii…

- Corina Crețu a reacționat, cu puțin timp in urma, dupa ce Darius Vallcov a aratat diferența intre costurile proiectarii și construcției unui spital in Romania și cele recomandate de instituții ale Uniunii Europene. "Romania a propus utilizarea a 300 de milioane de euro" In legatura…

- "In legatura cu informațiile aparute azi in presa referitoare la spitalele regionale de la Craiova, Iași și Cluj, doresc sa fac urmatoarele precizari: In timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltarii Regionale a propus Comisiei Europene introducerea…

- Organizarea referendumului pentru familia tradiționala va costa aproximativ 100 de milioane de lei, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.„100 de milioane de lei. Banii sunt prevazuți in rectificarea bugetara”, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale, despre…

- Prezenta miercuri la Craiova, pentru a prezenta ultimele noutați legate de spitalul regional, Sorina Pintea, ministrul sanatații, a vorbit și despre infecțiile intraspitalicești din Romania, subliniind faptul ca ele nu se raporteaza așa cum ar trebui. Ministrul a dat ca ...