- Daniel Ionascu, avocatul lui Matteo Politi, a declarat sambata seara, la Antena 3, ca in Romania sunt 3.000 de astfel de medici.„De patru luni de zile am strigat catre ministrul Sanatații sa faca publice parafele care exista in Romania, in așa fel incat sa vedem daca cel ce are parafa este…

- BUCUREȘTI, 16 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Virusul poate da, din pacate, semne severe de boala. De la începutul anului s-au îmbolnavit patru persoane. © Sputnik / Miroslav Rotari Hepatita virala, ”ucigașul tacut” din viața noastra Facem precizarea ca acest virus se propaga…

- Controalele la spitalele din Romania s-au lasat cu amenzi și la Brașov. Potrivit ministrului Sanatații, Sorina Pintea, Spitalul Judetean Brasov a fost amendat cu 20.000 de lei, la care se adauga 10.000 de lei amenzi pentru medicii si asistentii din unitatea medicala. Ministrul Sanatatii a precizat ca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, la Constanta, ca activitatea virusului gripal a scazut in intensitate in ultimele doua saptamani, dar tot s-au mai inregistrat decese si cazuri confirmate de imbolnavire, motiv pentru care este necesara precautie in continuare. Pintea spune…

- Romania și Ungaria vor colabora in domeniul transplantului pulmonar, a anuntat, ieri, Ministerul Sanatatii. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și omologul sau ungar, Miklos Kasler, au convenit ieri, la...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a explicat ca dezinfectanții falși din spitale au fost identificați chiar de catre Ministerul Sanatații, care a facut plangere penala. Pintea a precizat ca imediat ce au venit rezultatele de la laborator, dezinfectanții respectivi au fost scoși din spitale.”Ministerul…

- Ministrul Sanatatii: „In acest an va fi introdus un program de finantare a markerilor moleculari in diagnosticul cancerului”. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a participat zilele trecute la un workshop dedicat cancerului pulmonar, prilej cu care a precizat ca, in Romania, anual, sunt diagnosticate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la un workshop pe tema politicilor publice in domeniul cancerului pulmonar, ca, incepand cu acest an, va fi introdus un program de finantare a markerilor moleculari, care va permite stabilirea diagnosticului primar precis, precum si monitorizarea…