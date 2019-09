Stiri pe aceeasi tema

- Circa 58% dintre polonezi sustin ideea ca Germania ar trebui sa achite Poloniei despagubiri de razboi, arata un sondaj preluat joi de DPA din tabloidul Super Express, potrivit Agerpres. Aproximativ 18% din cei care au raspuns considera ca Germania nu ar trebui sa plateasca, iar aproximativ un sfert…

- Germania trebuie sa faca mai mult decat sa-si ceara scuze pentru atrocitatile comise in Polonia in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat marti un parlamentar polonez detinand o pozitie-cheie, in timp ce a cerut de asemenea plata reparatiilor, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Doar…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor…

- Numeroase zboruri au fost anulate si mai multe curse de tren au avut intarzieri in urma furtunilor care s-au abatut in week-end asupra centrului si sudului Germaniei, informeaza luni DPA, potrivit Agerpres. Circa 41 de zboruri au fost anulate pe aeroportul internationalul din Frankfurt pana duminica…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut iertare polonezilor pentru atrocitatile suferite de tara lor in timpul celui de-al doilea razboi mondial, intr-un discurs rostit in capitala poloneza la comemorarea revoltei din Varsovia din 1944, transmite dpa. "Am venit aici pentru a onora memoria celor…

- Circa 50 de elevi au fortat intrarea intr-o sectie de politie din Germania pentru a elibera un coleg de 15 ani, retinut pentru consum de alcool si comportament turbulent, a informat joi politia, citata de DPA. Agentii de paza de la o scoala din orasul Starnberg, din sudul Germaniei, au chemat politia…

- Agentii de paza de la o scoala din orasul Starnberg, din sudul Germaniei, au chemat politia dupa ce un elev care consumase alcool a devenit agitat la o petrecere de ramas bun.Sositi la fata locului, politistii au incercat sa-l calmeze insa nu au reusit, asa ca au decis sa il ia in custodie.Baiatul…

- Germania U21 și Romania U21 se intalnesc joi in semifinalele EURO 2019. Nemții au fața de campioni europeni de la mijloc in sus. Dar apararea, in frunte cu portarul dorit de Bayern, ne lasa sa spera. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00,…