Stiri pe aceeasi tema

- Soferul autoturismului care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, a fost condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Șoferul drogat care a provocat un accident in lanț pe Bulevardul Dacia a intrat cu intenție in cele trei mașini care așteptau la semafor. Voia sa iși omoare soția dar și pe pasagerii autoturismelor pe care le-a lovit.

- Un nou caz șocant iese la iveala in Romania. Celebrul interlop din județul Gorj, Coco Paun, a fost prins de polițiști circuland de 48 de ori fara permis de conducere in ultimii 10 ani, insa de fiecare data a reușit sa scape. Citește și: Liviu Dragnea a schimbat polii de PUTERE in PSD: noua…

- Dragos Barligea, soferul care a provocat sambata accidentul de pe Calea Victoriei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza. El a fost scos cu catuse la maini si escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde urmeaza sa fie audiat. Intrebat de jurnalisti…

- Dragos Barligea, barbatul care a produs teribilul accident din central Capitalei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde va fi...

- Barbatul, Dragos Barligea, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde urmeaza sa fie audiat, scrie news.ro.Intrebat de jurnalisti daca consumase droguri inainte de…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- “La data de 29 ianuarie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj a încheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu inculpatul O.D.D., persoana fara calitate speciala, si a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare de…

- Un tanar de 18 ani a scapat cu viata dupa ce s-a izbit violent cu masina de un pilon de electricitate. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Doina, din sectorul Rașcani al Capitalei.In urma impactului, stalpul a cazut, iar firele electrice s-au rupt.

- Polițiștii clujeni au depistat și retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere.”La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 02:40, politistii din cadrul Sectiei…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Craiova au efectuat, ieri dupa amiaza semnal regulamentar de oprire unui autoturism, pe strada Banul Stepan, insa barbatul aflat la volan nu a oprit la semnal. Oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia pe strazile ...

- O femeie, 38 ani, a fost injunghiata, vineri, de fostul soț, intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Atacatorul a fost prins de catre politisti. Potrivit unor surse judiciare, victima, Nicoleta Botan, ar fi avut…

- Decizia Curtii de Apel Galati a fost anuntata vineri, la un an si jumatate dupa accidentul in urma caruia au murit doi copii. Judecatorii au decis sa respinga apelul lui Ivanciu Corcioveiu si i-au marit pedeapsa initiala de 5 ani de inchisoare. Potrivit Mediafax, decizia Curtii de Apel…

- Duminica noaptea un tanar de 20 de ani din Cetate s-a ales cu doua dosare penale pentru ca a condus beat o mașina cu placuțe false. In urma cercetarilor s-a stabilit ca nici nu deține permis de conducere așa ca a fost reținut pentru 24 de ore.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus joi in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus, astazi, in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu doua…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Vineri seara un incendiu a fost sesizat, prin apel la 112, acesta fiind localizat pe Soseaua Colentina din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. „Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- O fetita de 11 ani din Buzau a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Soferul nu avea permis de conducere si era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Soferul pericol public care a condus in stare avansata de ebrietate, a accidentat un pieton si a parasit locul faptei, miercuri seara, la Patrauti, a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Decizia a fost luata joi seara de Judecatoria Suceava, la propunerea Parchetului de pe langa ...

- Noua raniți in Germania intr-un accident in care a fost implicat un autorcar romanesc și un alt autovehicul. Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada din Metten (Straubing, landul…

- Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 (13.40, ora Romaniei), pe Autostrada A3, in zona Metten (Straubing, landul Bavaria), in sud-estul Germaniei.Un autocar din Romania, in care erau 51 de persoane, a lovit din spate un camion, inmatriculat tot in Romania. Accidentul s-a produs in…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor,…

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, au explicat, la Adevarul Live, modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza siguranta cetatenilor si in ce…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, vor explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 13.00, despre modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza…

- Șerban Magdalena, femeia banuita ca ar fi impins marti seara o tanara pe linia de metrou in statia Dristor I a fost retinuta pentru 24 de ore, printr-o ordonanta a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. Potrivit informațiilor oferite de oamenii…

- Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii ca femeia suspectata ca a impins o tanara in fața trenului, aceasta din urma pierzandu-și viața, a fost reținuta de anchetatori. Polițiștii stau pe peroanele de la mai multe…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. Potrivit informațiilor oferite de oamenii…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. ''La aceasta ora procurori din…

- Ieri, 11 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie DGA Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov D.A.M.B.J.I. , sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un instructor…

- Doi oameni au murit, iar alții sint raniți, in urma unui accident teribil, produs azi-dimineața in Romania. Oameni se aflau intr-un microbuz. Șoferul unitații de transport a pierdut controlul volanului și microbuzul s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Borsec si Tulghes, in judetul…

- Agentii de siguranta publica de la Sectia 24 au depistat, vineri dimineata, dupa o urmarire in trafic, un tanar care conducea un autoturism fara a avea permis auto, potrivit Politiei Capitalei. In urma verificarilor, s-a stabilit ca masina fusese furata de catre tanar din sectorul 5. Tanarul…

- O femeie in varsta de 30 de ani i-a socat pe politistii din Zarnesti care au oprit-o in trafic. Tanara era beata crita, aproape de coma alcoolica. Mai mult, nu avea nici permis de conducere, prin urmare a fost imediat incatusata, scrie monitorulexpres.ro. Incidentul s-a petrecut luni noaptea,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unei infractiuni…

- Un echipaj al Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea a incercat sa opreasca un autoturism cu numere de inmatriculare provizorii, insa soferul acestuia a ignorat semnalele politistilor de frontiera si a continuat deplasarea in viteza. Politistii au pornit in urmarirea lui si au reusit sa-l…

- Șoferul care a fugit dupa ce mașina i-a fost lovita de un alt participant la trafic, a fost identificat de Post-ul Poliția l-a gasit pe șoferul BMW-ului implicat in accidentul de la Ulmi! A fugit pentru ca nu avea permis apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc intr-o statie de abutobuz, situata pe raza localitatii Liteni, din comuna Moara, judetul Suceava. La fata locului au ajuns mai multe ambulante, toti copiii fiind constienti si stabili.…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Un polițist cu atributii de logistica in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 este șoferul care a ieșit cu bata in mana, in București, fiind pe contrasens. "Cu privire la imaginile difuzate online si preluate si de posturi de televiziune, in care este surprinsa o autoutilitara…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in judetul Prahova. Un pieton a fost lovit de un autobuz si a murit pe loc, relateaza Romania TV.Potrivit informatiilor, acesta statea intins pe carosabil iar soferul l a vazut prea tarziu.Accidentul a avut loc in zona localitatii Corbii Mari. In autobuz…

- Doi galateni, de 35 si 40 de ani, se vor alege cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere dupa ce au fost surprinsi conducand autovehicule, desi nu posedau permis de conducere.

- In accident au fost implicate doua autoturisme și un autobuz. In urma impactului, un pasager și șoferul uneia dintre mașinile implicate au fost raniți. Ei au fost transportați la Spitalul Floreasca. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Unirii, pe sensul dinspre Bulevardul Mircea Voda…