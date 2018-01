Stiri pe aceeasi tema

- Violența clanurilor de droguri atinge un nou apogeu in Mexic. Cinci capete umane au fost gasite intr-un taxi abandonat in Veracruz, relateaza BBC, citand presa locala. Mașina era abandonata pe marginea drumului. Cinci capete umane in pungi de plastic au fost descoperite in taxi și in portbagajul automobilului.…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu in mesajul ei traditional de Craciun, difuzat luni de posturile de televiziune britanice la ora locala 15.00 (17.00 ora Romaniei, n.r.), victimelor atacurilor teroriste comise in Marea Britanie in 2017, sotului ei - printul Philip, care s-a retras din viata publica…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Un cal a fost batut de doi barbați, miercuri seara, la Alba Iulia, potrivit alba24.ro. In prezent, polițiștii au inceput o ancheta. Potrivit primelor informații, un cal inhamat la o caruta, cazut lat de oboseala in mijlocul drumului, era batut cu cruzime de stapanii sai. Surse din cadrul IPJ…

- Un barbat de 62 de ani din comuna Draguțești a fost gasit mort in aceasta dimineața, pe bancheta din spate a autoturismului sau. Potrivit polițiștilor, pe trupul acestuia nu au fost gasite urme de violența. Apropiații barbatului susțin ca acesta avea probleme cardiace, fiind posibil ca decesul sa fi…

- Damian Green a demisionat la cererea premierului Theresa May dupa ce o ancheta interna a constatat ca a dat declarații mincinoase referitoare la mai multe filmulețe cu caracter obscen care au fost gasite in calculatorul sau. Demisia unuia dintre aliații cei mai de incredere a lui May, care…

- Un jurnalist mexican a fost împușcat mortal în timp ce participa la petrecerea de Craciun la școala la care învața fiul sau. Mai multe persoane necunoscute au intrat în școala respectiva din statul Veracruz și l-au împușcat pe jurnalist. Incidentul dramatic…

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Surse judiciare au povestit, pentru MEDIAFAX, cum a decurs interventia in seara crimei de la metrou, mentionand ca tatal primei victime a sunat la 112 la aproximativ 30 de minute dupa atac, insa operatorul i-a indemnat sa mearga la biroul de politie de la metrou, nefiind redirectionat.

- Presedintele Tanzaniei, John Magufuli, a gratiat un cantaret si pe fiul acestuia, care fusesera condamnati la inchisoare pe viata pentru violarea a 10 fete cu varste cuprinse intre sase si opt ani, scrie Reuters.

- Tanarul care a accidentat mortal o femeie in varsta de 75 de ani, dupa care si-a continuat drumul cu trupul victimei pe capota, recunoaste indirect ca a gresit intr-un mesaj postat pe Facebook. Incurajarile prietenilor n-au intarziat sa apara.

- Doi barbati, unul din judetul Mures, celalalt din Bucuresti s-au ales cu dosare penale in Alba, dupa ce au condus autoturisme, fara a avea permis. Potrivit IPJ Alba, in 7 decembrie, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel,…

- Aproape jumatate din populația globului crede in existența unor civilizații extraterestre și dorește sa intre in contact cu acestea, este concluzia unui sondaj realizat in 24 de țari care explica, spun cercetatorii, popularitatea durabila a seriei ''Star Wars'', la 40 de ani de la lansarea primului…

- Trei barbați au fost acuzați de uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia din Malta. Anchetatorii considera ca au suficiente probe impotriva acestora, dar ei nu și-au recunoscut vina, scrie BBC News. Frații George și Alfred Degiorgio, in varsta de 55 și 53 de ani, și Vincent Muscat, in varsta de 55…

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte, relateaza Reuters, potrivit rtv.net.

- Andreea Esca a scris un mesaj șocant pe blogul sau, afirmand ca a ajuns la concluzia ca va sfarși asemenea regretatei actrițe Stela Popescu. Andreea Esca, care este casatorita de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram , a postat un mesaj de 1 decembrie pe blogul sau. Textul scris de binecunoscuta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a gresit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam care au fost initial postate de un lider al grupului de extrema-dreapta britanic Britain First, a deplans miercuri un purtator de cuvant al prim-ministrului britanic Theresa May, citat de Reuters…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a transmis condoleanțe familiei fostului comandant al forțelor croate din Bosnia, care s-a stins din viața în spital, dupa ce s-a otravit în sala de tribunal. "Gestul sau, la care, din nefericire, am fost martori toți astazi, ilustreaza…

- Prințul saudit Miteb bin Abdullah, fiul raposatului rege Abdullah și fost lider al Garzii Naționale, a fost eliberat din detenție. El a ajuns la o ințelegere cu autoritațile saudite care se ridica la peste un miliard de dolari, relateaza Reuters. Prințul Miteb bin Abdullah s-a numarat printre cei zeci…

- Tesla Motors are un numar extrem de mare de masini la care sunt descoperite diverse defecte la controlul final de calitate, fiind cazuri in care 90% dintre masini au probleme si sunt reparate dupa ce ies de pe liniile de asamblare, sustin actuali si fosti angajati ai companiei, citati de Reuters. Tesla…

- Opt corpuri ale unor presupusi nord-coreeni, devenite partial schelete, au fost descoperite luni intr-o mica barca de lemn pe o plaja la Marea Japoniei de Garda de Coasta a Japoniei (JCG), relateaza Reuters. Ambarcatiunea a ajuns pe tarm la 70 km nord de un port de agrement unde politia a gasit saptamana…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marti sfarsitul Statului Islamic (SI) in Irak si Siria, intr-o alocutiune transmisa in direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agentia Reuters.Un inalt comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran, generalul Qassem Soleimani, a anuntat…

- Comisia Europeana a propus luni un plan de actiune pe doi ani vizand reducerea decalajului salarial intre femei si barbati, dupa ce a constatat progrese insuficiente in ultimii cinci ani, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Planul include opt recomandari catre statele UE pentru a asigura…

- Președintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marți sfarșitul Statului Islamic (SI) in Irak și Siria, intr-o alocuțiune transmisa in direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agenția Reuters. Un înalt comandant al Gardienilor Revoluției din Iran, generalul Qassem…

- Uber va cumpara 24.000 de masini de la Volvo, compania americana urmand sa puna pe ele tehnologie care sa le transforme in masini autonome. Este cea mai mare comanda pentru Volvo, iar Uber va ajunge sa detina o flota auto mare, scrie Reuters. Uber si Volvo testeaza masini XC90 cu un grad ridicat de…

- O noua investigație de amploare vizeaza din nou brand-ul auto german Volkswagen. Administratia SUA pentru Siguranta traficului rutier a initiat o investigatie in cazul unor defectiuni ale airbagurilor montate la 415.000 de vehicule Volkswagen, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax .…

- Polițistul Marian Godina, ajuns deja vedeta în mediul online din România, a scris recent o postare dura la adresa celor care îi apara pe demnitarii corupți.Acesta i-a atacat dur pe susținatorii politicienilor corupți, îndemnându-i sa se gândeasca…

- Polițistul Marian Godina a transmis an aceasta seara un mesaj tuturor romanilor care, pe Facebook, iau apararea politicienilor vizați de procurori. Cunoscutul agent ii indeamna pe aceștia ca, in loc sa le planga de mila politicienilor ”haituiți” de DNA, mai bine sa se intrebe de unde au avut respectivii…

- Aproape jumatate de kilogram de droguri tinute intr-un borcan de sticla care era ascuns intr-o fanta, in peretele unei case, au fost gasite de un caine politist in urma unor perchezitii facute de politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna la locuintele a sase barbati…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Alba Iulia si un barbat de 43 de ani din comuna Unirea s-au ales, joi, cu dosare penale, dupa ce au fost prinsi de politisti, la volanul unor autoturisme, fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, joi, 9 noiembrie, in jurul orei 15.00, politistii din…

- Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii, a anunțat un responsabil de securitate, citat de Reuters.

- Autoritațile italiene au lansat o investigație privind decesul 26 de adolescente nigeriene gasite moarte in Mediterana. Trupurile fetelor cu varste intre 14 și 18 ani au fost gasite duminica in apropierea unei barci de cauciuc, scrie CNN, potrivit libertatea.ro.

- Vesti proaste pentru romanii care au BMW. Un milion de masini au mari probleme, iar producatorul german a luat o decizie radicala. Grupul auto a anuntat chemarea in service a aproximativ un milion de autovehicule vandute in America de Nord, iar masuri similare ar putea fi adoptate in alte tari, informeaza…

- Grupul auto BMW a anuntat, vineri, chemarea în service a aproximativ un milion de vehicule vândute în America de Nord, iar masuri similare ar putea fi adoptate în alte tari, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un tanar din Galati este cautat de politisti dupa ce a refuzat sa se legitimeze si a accidentat un agent, luandu-l pe capota masinii. Barbatul, care nu are permis de conducere, a reusit sa fuga, desi politistii au tras mai multe focuri de arma in incercarea de a-l opri.Un echipaj de politie…

- Anchetatorii sunt la un pas sa puna mana pe individul care i-a executat pe Gheorghe Ifrim si pe ajutorul lui, Ion Neagoe, pe campul de la marginea orasului Targoviste. Acesta ar avea si un complice, iar politistii urmeaza sa ii aduca la audieri, scrie targovistenews.ro. Zeci de vanatori din…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Mihai Dinca, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca anchetatorii au stabilit faptul ca cei doi barbati au fost impuscati in urma unui conflict spontan, nefiind vorba de o „executie in stil mafiot". „Nu e executie in stil mafiot.…

- Un trecator a facut macabra descoperire si a alertat imediat Politia. Trupurile au fost gasite pe un camp din satul Nisipuri, in apropiere de Targoviste.Potrivit purtatorul de cuvant al IPJ Dambovita, Alexandra Niculae, cei doi au fost gasiti pe un camp. "Pe un camp au fost gasite cele doua persoane…

- Trei mijloace de trasnport cautate de Interpol au fost descoperite de politistii de frontiera la vama Leuseni. Primul caz a fost inregistrat in dimineata zilei de 24 octombrie. La trecerea frontierei s-a prezentat un tanar de 27 de ani cu dubla cetațenie, a R.

- Londra a introdus, luni, o taxa de zece lire sterline pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a îmbunatati calitatea aerului în capitala Marii Britanii, a declarat primarul orasului, Sadiq Khan, potrivit Reuters, citata de Mediafax.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 731 de persoane, 106 autovehicule și 62 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar de informatii…

- Doi barbati din Alba s-au ales, miercuri, cu dosare penale pentru infractiuni rutiere. Unul dintre ei a condus o masina neinmatriculata, iar celalalt a fost prins la volanul unui autoturism, fara permis si sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in jurul orei 11.13, politistii din cadrul Orasului…

- ​O divizie e LG va construi langa orasul polonez Wroclaw cea mai mare fabrica europeana de baterii pentru masini electrice, o unitate in care va investi 1,6 miliarde dolari, scrie Reuters. Europa duce mare lipsa de unitati de productie pentru baterii, fiind dependenta de importurile din China si Coreea…

- Doi ialomiteni sunt cercetati de politisti dupa ce, in urma a trei perchezitii, la sediul unei societati comerciale, precum si la locuintele a doi barbati de 36 si 62 de ani, s-au descoperit produse din tutun fara documente de provenienta.

- Serviciul de presa al Guvernului Republicii Moldova a reacționat la o informație publicata de agentia de presa Reuters, preluata și de alte instituții de presa, afirmand ca șeful Executivului moldovean a fost citat in mod greșit