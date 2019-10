Situație pe muchie de cuțit: puterea și opoziția clamează victoria, în același timp Este o situație extrem de tensionata in Parlament. Atat cei de la PSD, cat și cei din opoziție susțin ca au caștigat la votul pentru moțiunea de cenzura. Citește și: CNSAS provoaca un 'cutremur' politic: Colaborare cu Securitatea la varful USR (surse) Liberalii susțin ca vor avea 10 voturi pentru, in timp ce social-democrații arata ca nu se va indeplini numarul necesar de voturi. Reprezentanții Puterii și Opoziției s-au poziționat in preajma pupitrului de unde se citește lista parlamentarilor pentru ca senatorii și deputații sa voteze. Printre cei care asista langa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

