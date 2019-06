Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Suceava a fost prins de doua ori in mai puțin de 5 ore, avand o alcoolemie uriașa. Barbatul care mergea haotic pe strazile din oraș a fost oprit, cu greu, de mai multe echipaje de Poliție, scrie Mediafax.Un echipaj de poliție a facut semnal regulamentar de oprire unui autoturism…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Oniceni, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, doua TIR uri si un autoturism au fost implicate. "Unul dintre autotrenuri este rasturnat, iar soferul incarcerat. Din pacate barbatul este decedat" au declarat reprezentantii ISU Suceava.…

- Scene de violența au avut loc intr-un supermarket din orașul Moreni din Dambovița. Paznicul magazinului a fost batut cu salbaticie de un client care voia sa iasa cu un carucior plin cu alimente fara sa plateasca. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Un tanar de 23 de ani și-a facut…

- „Organizarea defilarii cu efective și tehnica militara aparținand structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apararii Naționale cu prilejul Centenarului administrației romanești in Arad este pusa in pericol deoarece Comisia de sistematizare a circulației din Primaria…

- S-a intamplat sambata, in jurul orei 18, la Daia, in accident fiind implicata o duba si un VW Golf 4, in acesta din urma fiind trei persoane, toti bulgari. Doua dintre acestea au ramas incarcerate, asa ca pompierii de la Detasamentul Giurgiu au intervenit cu Descarcerarea usoara si 1 ASAS cu 8 subofiteri,…

- Dupa ce baiatul din Cahul a decedat in urma unui tratament aplicat de bunica, fara ca sa consulte medicii, politistii au deschis un dosar penal pe fapt, pentru omor din imprundeta, care prevede o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare.

- Un tanar de 19 ani a fost batut crunt de mai mulți taximetriști in orașul Galați, dupa ce intre el și taximetristul care-l ducea acasa de la serbarea zilei sale de naștere s-a iscat un conflict. Poliția din Galați a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, furt și distrugere, potrivit…