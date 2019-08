Siria: Damascul anunţă că este de acord, în anumite condiţii, cu o încetare a focului în Idlib Damascul a anuntat ca este de acord, in anumite conditii, cu o incetare a focului in regiunea Idlib (nord-vestul Siriei), dominata de jihadisti si bombardata de la finalul lunii aprilie de fortele guvernamentale siriene si aliatul lor rus, transmite AFP, citand agentia oficiala siriana Sana. Potrivit unor surse militare, Siria accepta o incetare a focului in Idlib incepand de joi seara cu conditia ca acordul de dezescaladare (incheiat in septembrie 2018 intre Rusia si Turcia) sa fie aplicat. Anuntul a fost salutat la scurt timp de Moscova. Bombardata de trei luni de fortele guvernamentale siriene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

