Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si unu de combatanti ai fortelor pro-regim au fost ucisi, sambata, intr-o explozie de munitii pe un aeroport militar din centrul Siriei, potrivit unui nou bilant al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), dupa ce in prealabil au

- Cel putin 31 de combatanti ai fortelor pro-regim au murit sambata in explozia unor munitii pe un aeroport militar din provincia Homs din centrul Siriei, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AGERPRES.Cauzele exploziei de pe aeroportul militar Shayrat "nu sunt…

- Șase militari au fost uciși miercuri intr-o explozie care a avut loc in provincia Daraa din sudul Siriei, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, potrivit postului Al-Arabiya, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Silviu Manastirea anunța ca lui Klaus Iohannis i se pregatește o cursa!…

- Cel putin 28 de persoane, intre care sapte civili, au fost ucise in bombardamente ale regimului sirian si aliatului sau rus in nord-vestul tarii, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate…

- Un precedent bilant indica 17 morti. Explozia a provocat de asemenea ranirea a peste 20 de oameni, a precizat, pentru AFP, Rami Abdel Rahman, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), o organizatie cu sediul in Marea Britanie care dispune de o vasta retea de surse in Siria…

- O mașina capcana a explodat duminica într-un oraș din nordul Siriei, deținut de rebelii sprijiniți de Turcia, ucigând cel puțin 10 persoane, au anuntat salvatorii și medicii, dupa ce mai multe explozii au fost auzite în alte zone din nord-vest detinute de insurgenti, relateaza Reuters…

- Zeci de persoane au fost ucise în nord-vestul Siriei dupa ce rebelii din regiune au lansat un contraatac marți împotriva forțelor pro-guvernamentale, potrivit unui raport al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Al Jazeera. Confruntarile din orașul Kafr Nabuda, situat…

- Cel putin 26 de combatanti au fost ucisi in confruntari militare produse luni, in nord-estul Siriei, intre serviciile de securitate siriene si grupuri islamiste, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de cotidianul Le Figaro.Confruntarile au avut loc in…