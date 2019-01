Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai gruparii anarhiste elene Rubicon au atacat in cursul noptii de duminica spre luni cu sticle si baloane umplute cu vopsea rosie ambasada americana la Atena, in ceea ce ei au numit o actiune "contra imperialismului american" si in semn de solidaritate cu Siria, transmite EFE preluata de Agerpres.…

- Retragerea trupelor americane din Siria se va face intr-un mod care sa protejeze capacitatile de aparare ale Israelului si ale altor aliati, a declarat duminica John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, transmite dpa. "Vom discuta decizia presedintelui…

Televiziunea de stat a difuzat o informatie similara, dar niciun dintre cele doua media nu a precizat natura acestor "tinte inamice" vizate de apararea antiaeriana. In trecut Israelul a efectuat mai multe bombardamente in Siria impotriva unor instalatii militare ale regimului sau ale aliatilor…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti impotriva unor "tinte inamice" in apropiere de Damasc, a relatat agentia oficiala Sana, preluata de AFP, conform agerpres.ro. Televiziunea de stat a difuzat o informatie similara, dar niciun dintre cele doua media nu a precizat…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca firmele militare private rusești, in special grupul Wagner, cu acțiuni in Siria și alte zone din Africa, au "dreptul sa munceasca" atat timp cat respecta legea, scrie AFP.

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a deschis focul in directia unor ''tinte aeriene ostile'' langa aeroportul din Damasc, au informat duminica media oficiale, relateaza AFP. "Apararea noastra antiaeriana a intrat in actiune impotriva unor tinte aeriene ostile in sectorul aeroportului international…

- Niciun avion israelian nu a fost doborat de forte siriene, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, dezmintind astfel o informatie a agentiei ruse de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.