- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.Halep si Radwanska…

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.

- Pare semnificativ faptul ca s-au confruntat in alte 10 imprejurari, scorul general fiind 5-5; mai sugestiv, din 2013 pana astazi Simona Halep a caștigat cinci meciuri (ultima oara, la Cincinnati, in 2016/scor 7-5; 6-1) și a pierdut doar doua; la fel de adevarat, pentru Agnieszka Radwanska sezonul 2018…

- SIMONA HALEP-AGNIESZKA RADWANSKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5,…

- Liderul mondial Simona Halep si ocupanta pozitiei a 32 a in ierarhia WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, se intalnesc astazi in 16 imile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.Partida va incepe in jurul orei 19.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2. Pana in prezent, cele doua…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, astazi, in turul al treilea al turneului Premier Mandatory de la Miami. Monica Niculescu va juca apoi, tot in aceasta runda, dar la noapte, iar Marius Copil va evolua, in turul al doilea, la simplu masculin. Simona Halep o va intalni pe poloneza Agnieszka…

- Simona Halep, locul 1 WTA joaca de la ora 19:00 in turul III de la Miami contra polonezei Agnieszkei Radwanska, 32 WTA. Meciul este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT de la 19:00 Simona Halep - Agnieszka Radwanska Partida Halep - Radwanska este a 2-a de pe arena centrala,…

- Biletul zilei: Redacția pariuri1x2.ro opteaza pentru pronosticuri clasice in partidele a doi sportivi din Republica Ceha. Așteptam victorii din partea Karolinei Pliskova (6 WTA) și a lui Tomas Berdych (13 ATP). Pliskova o intalnește pe Su-Wei Hsieh (61 WTA). Jucatoarea din Taipei a eliminat-o…

- Simona Halep revine pe terenul central al complexului din Crandon Park, sambata, pentru duelul din turul trei impotriva polonezei Agnieszka Radwanska. Monica Niculescu va evolua si ea, taziu in noapte, tot in turul trei, in timp ce Marius Copil joaca in turul doi, la simplu masculin.

- Cele doua sportive au mai fost adversare de zece ori, scorul general al confruntarilor fiind 5-5. Ultima data, la Cincinnati, in 2016, invingatoare a fost Halep, scor 7-5, 6-1. Meciul va fi al doilea de pe terenul principal, dupa confruntarea de pe tabloul masculin Alexander Zverev – Danil Medvedev,…

- Simona Halep s-a calificat cu emotii in turul 3 al turneului de la Miami, unde va juca in compania polonezei Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a prefatat intalnirea cu numarul 32 in ierarhia mondiala, spunand ca va trebui sa fie mai agresiva decat in meciul cu Oceane Dodin.

- Simona Halep s-a calificat greu in turul 3 la Miami si se pregateste de un nou duel cu una dintre adversarele sale traditionale, Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a intalnit-o de 10 ori pe poloneza care ocupa locul 32 in clasamentul WTA, iar bilantul este egal, 5-5, scrie digisport.ro.

- Presa de Polonia e speriata de faptul ca Simona Halep e pe locul 1 WTA inaintea meciului de sambata cu Agnieszka Radwanska din turul 3 de la Miami. Jurnaliștii de la Przeglad Sportowy scriu ca Radwanska joaca foarte slab atunci cand intalnește jucatoarele din fruntea clasamentului WTA, așa cum e situația…

- Simona Halep s-a calificat cu greu in turul trei de la Miami dupa ce a invins-o pe Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5 și culoarul spre finala pare destul de accesibil. Madison Keys a abandonat in turul doi, iar in runda urmatoare jucatoarea noastra da peste poloneza Agnieszka Radwanska, fostul numar 2…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- SIMONA HALEP-OCEANE DODIN ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- Irina Begu (27 ani, locul 37 WTA) a fost recompensata pentru participarea la aceasta proba cu 15.610 dolari si 10 puncte WTA.Tot miercuri, Monica Niculescu a acces in turul secund al probei de simplu de la Miami, invingand-o cu 6-2, 6-4 pe kazaha Iulia Putinteva.Simona Halep,…

- Serena Williams i-a cerut scuze Simonei Halep dupa ce a lovit-o cu mingea, fara sa vrea, intr-un meci jucat la Miami in care cele doua au strans bani pentru copiii cu autism. Halep a aruncat cu racheta inainte sa izbucneasca in ras, dupa mai multe mingi ratate de antrenorul ei.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, si va intra direct in runda a doua, unde o va infrunta pe castigatoarea dintre Veronica Cepede Royg (Paraguay) si o jucatoare venita din calificari.…

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami, va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit. Debut lejer pentru Simona Halep la Miami: adversara ii va fi Veronica Cepede…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus la Digi ca Simona Halep a facut „o intindere psihica”, dupa mai multe meciuri grele caștigate in ultima vreme.Comentatorul de tenis a remarcat ca Simona Halep a aratat semne de nervozitate in timpul meciului. „Iși va reveni, trebuie sa-și recapete…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Simona Halep ramane numarul 1 mondial datorita faptului ca daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale competitiei de categorie Premier Mandatory. Simona Halep trebuie sa-i multumeasca Dariei Kasatkina (19 WTA), rusoaica invingand-o in minimum de seturi pe daneza,…

- Simona Halep, dupa calificarea in sferturi la Indian Wells: ”Am fost pregatita, știam ce trebuie sa fac”. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale trurneului de la Indian Wells, dupa ce, in optimi, a trecut de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1. Meciul, ce a durat o ora și 17 minute,…

- In faza urmatoare, Simona Halep va evolua pentru prima data cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, care a produs surpriza, eliminand-o pe jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, cu 6-1, 6-2, in 70 de minute.Citește și: Simona Halep a dezvaluit cum…

- Simona Halep a declarat ca miscarea in teren si faptul ca a fost mai puternica pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partida jucaa impotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide."Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si ei este foarte greu de returnat.…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Simona Halep (26 de ani) se pregateste sa revina pe primul loc in ierarhia mondiala, dar vestile privind starea ei de sanatate nu sunt cele mai bune. Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open, care a recidivat…

- Simona Halep joaca azi, in optimi la Doha. Sportiva romanca o va intalni pe jucatoarea letona Anastasija Sevastova, locul 15 WTA. Meciul dintre cele doua este programat sa inceapa nu mai devreme de ora 15.30.

- Mihaela Buzarnescu i-a administrat o severa corectie mai tinerei sale adversare, castigand meciul cu 6-1, 6-3, in 67 de minute. Primul set a durat mai putin de o jumatate de ora, iar Buzarnescu a condus chiar cu 5-0. Ostapenko a avut o tresarire in debutul setului secund, cand a condus cu 2-0, dar…

- "Ma bucur ca am revenit la Doha si am jucat in fata voastra. Sunt fericita ca am putut castiga acest meci, era cu adevarat important. Nu sunt intr-o stare perfecta, dar sunt aproape. Trebuie sa fiu increzatoare ca totul va fi ok in turul urmator, in urmatoarele meciuri. Am facut un turneu…

- Circuitul WTA intra pe teritoriul Simonei Halep! Constanteanca este jucatoarea care a dominat in precedentele trei sezoane turneele din categoriile Premier Mandatory si Premier 5, din ultima facand parte si turneul de la Doha (Qatar), programat saptamana viitoare. Simona a preluat stafeta…

- Simona Halep a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist feminin de tenis, cu un procentaj covarsitor in ancheta desfasurata pe site-ul WTA, informeaza Agerpres. Simona Halep, numarul doi mondial, a obtinut 71% din voturi, fiind urmata la mare distanta de daneza Caroline…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce tunisianca Ons Jabeur a abandonat la scorul de 6-1, 4-0. Niculescu (30 ani, 99 WTA) a incheiat conturile dupa doar 44 de minute…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep a salavat doua mingi de meci, inainte a de…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Usor imobila si imprecisa…

- Simona Halep (1 WTA) a trecut cu bine peste meciul-maraton cu Lauren Davis (76 WTA), dar ramane de vazut daca a reusit sa se refaca din punct de vedere fizic pentru duelul cu Naomi Osaka (72 WTA).

- Kerber a invins-o, luni, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, pe Su-Wei Hsieh (Taiwan), locul 88 WTA, dupa o partidia de doua ore si opt minute, in optimi. Hsieh le eliminase anterior pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Kerber o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea meciului Su-Wei Hsieh (Taiwan, 88 WTA) – Agnieszka Radwanska (Polonia, 35 WTA, cap de serie 26). Tot sambata, Karolina Pliskova, locul 6 WTA si favorita 6, a ajuns si ea in optimi trecand de compatrioata sa Lucie Safarova, numarul 29 mondial…

- Dupa o calificare dramatica, Simona Halep trebuie sa se recupereze cat mai rapid pentru partida din optimile de finala de la Australian Open. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Probleme grave pentru Simona Halep! Dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, sportiva sustine ca are glezna inflamata si are dureri. Tanara nu se poate recupera, mai ales ca urmeaza sa aiba un alt meci.

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Jucatoarea germana Angelique Kerber, locul 22 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-1, pe americanca Venus Williams, locul 5 WTA si cap de serie numarul 2, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Sydney. Kerber a castigat duelul fostelor ocupante…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa succesul de la Shenzhen: ”Acesta este visul meu”. Simona Halep a caștigat entuziasmant turneul de la Shenzhen , 6-1, 2-6, 6-0, in finala cu Siniakova, chiar daca finala s-a jucat intr-o sala obscura. „Este un inceput excelent de an. Este minunat sa incepi cu un trofeu…

