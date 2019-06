Stiri pe aceeasi tema

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) joaca azi pe tabloul de simplu al turneului pe iarba de la Eastbourne cu Su-Wei Hsieh (33 de ani, 29 WTA). Partida incepe dupa ora 19:30 și va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2.

Su-Wei Hsieh, locul 29 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, pe jucatoarea italiana Camila Giorgi, locul 41 WTA, în primul tur al turneului de categorie Premier de la Eastbourne. Jucatoarea din Taiwan s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 13 minute.

Simona Halep, locul 7 WTA, 27 de ani, va juca de saptamana viitoare la turneul de la Eastbourne. Azi, a avut loc tragerea la sorți a turneului din Anglia, primul pe iarba pentru Simona Halep din acest sezon. Halep va fi a 6-a favorita, dupa ce a primit un wildcard, și va juca direct in turul II.