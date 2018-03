Stiri pe aceeasi tema

- Daria Kasatkina (Rusia - cap de serie numarul 20) a furnizat surpriza zilei pe tabloul feminin de simplu de la Indian Wells, dupa ce a eliminat-o in optimi pe Caroline Wozniacki (Danemarca - 2 WTA). Rusoaica s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-5.

- Veste uriasa primita miercuri dimineata de Simona Halep (1 WTA)! Indiferent de ce va face in continuare la turneul de la Indian Wells, care se incheie duminica, romanca este sigura de ramanerea pe locul 1 WTA. Halep ramane numarul 1 mondial dupa ce Wozniacki a pierdut in optimi la…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Liderul mondial, Simona Halep, a invins-o cu scorul de 1-6, 7-6, 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide (165 WTA), beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. In primul set, Simona Halep a fost…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, invingand-o cu emoții pe incomoda Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2 (detalii despre meci, aici). Liderul mondial a rezistat eroic jocului foarte bun al adversarei și ramane cu…

- "Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si top-spin-ul ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Simona Halep se intoarce pe teren intr-un meci oficial la Indian Wells (turneu de categorie Premier Mandatory), jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca in turul al doilea pe Kristyna Pliskova. "Mi-am revenit dupa finala pierduta la Australian Open, a fost dificil", a precizat liderul mondial.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- * Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista. Fostul lider WTA…

- Simona Halep a depașit-o pe Caroline Wozniacki in clasamentul WTA, dupa ce saptamina trecuta ambele jucatoare au lipsit de la turneul de la Dubai. Daneza avea insa de aparat mai multe puncte la competiția de categorie Premier. Simona are acum un avans de peste 400 de puncte in clasamentul WTA, ceea…

- Noul clasament al Asociatiei Tenisului Feminin (WTA) este condus de Simona Halep, jucatoarea care revine in fotoliul de lider mondial dupa numai patru saptamani. Simona Halep (7.965 de puncte) este din nou regina tenisului feminin, constanteanca avand un avans de 440 de puncte fata de Caroline…

- Simona Halep a ajuns la nivelul la care poate face avere fara sa depuna prea mari eforturi. Nu doar contractele de publicitate ii aduc Simonei sume cu multe zerouri, ci si bonusurile acordate de Asociatia Tenisului Feminin (WTA), iar Halep trebuie sa se prezinte la Indian Wells pentru a nu rata…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va redeveni numarul 1 mondial, la 26 februarie, dupa ce daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, a fost eliminata in semifinalele Qatar Open, transmite News.ro . Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, pe daneza Caroline…

- Sorana Cîrstea a fost eliminata din optimile turneului de tenis de la Doha, dupa ce a pierdut partida cu Garbine Muguruza.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scorul 0-6, 4-6.Pentru parcursul sau în competiție, Sorana Cîrstea va încasa…

- Decizia Carolinei de a nu merge la Dubai ii ofera Simonei un plan de rezerva. Halep va pleca in pole position pentru locul 1 la Doha (12-18 februarie), intrucat Wozniacki are de aparat si acolo 585 de puncte. In clasamentul live, constanteanca isi va devansa rivala inca din prima zi a turneului,…

- Eliminata in sferturile de finala de la Sankt Petersburg de Daria Kasatkina, Caroline Wozniacki si-a marit avansul la 350 de puncte (7.965, fata de 7.616 ale Simonei), dar adevarata batalie se va da pe cimentul din Qatar. In 2017, Caro a ajuns in finala turneului, pierduta in fata Karolinei Pliskova…

- Caroline Wozniacki a pozat in pantofi cu toc inalt la ședința foto cu trofeul cucerit la Australian Open, in detrimentul Simonei Halep. Ipostaza surpinde, deoarece jucatoarea daneza a invocat o accidentare la genunchiul stang, pentru a beneficia de time out medical, intr-un moment in care Simona Halep…

- Mesajul Simonei Gherghe dupa ce Simona Halep a fost invinsa in finala Australian Open. O mare susținatoare a sportivei, prezentatoarea tv a scris cateva cuvinte de incurajare pentru aceasta. Simona a postat o fotografie cu Simona Halep pe Facebook, dar si un mesaj de incurajare pentru cea pe care o…

- Caroline Wozniacki a castigat 110 puncte in finala Australian Open, disputata, sambata, cu Simona Halep, in timp ce jucatoarea romana a avut 108 puncte.Statistica meciului Simona Halep - Caroline Wozniacki este urmatoarea: Citește și: CTP, reacție lacrimogena dupa finala pierduta dramatic…

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-6, Simona isi pierde iar serviciul. SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-3, Simona devine favorita, e randul adversarei sa apeleze la medic.…

- Simona Halep nu a reușit sa caștige turneul de la Melbourne, dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in finala, scor 6-7, 6-3, 4-6. Daneza a caștigat primul turneu de la Mare Șlem din cariera și i-a furat și numarul 1 mondial Simonei Halep

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Tatal Simonei Halep urmarește finala de la Australian Open la o cafenea din Constanța. Stere Halep privește cu emoție fiecare lovitura a fiicei sale care se lupta pentru a caștiga primul Grand Slam din cariera și pentru a ramane numarul 1 WTA. Stere Halep s-a intalnit cu mai mulți apropiați pentru a…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki joaca sambata, de la ora 10:30, in finala de la Australian Open 2018. Cele doua se lupta și pentru locul 1 WTA, dar și pentru primul trofeu de Mare Șlem al carierei. Daneza pare foarte bine dispusa cu mai puțin de 24 de ore inaintea meciului și nu rateaza nicio șansa…

- Simona Halep va juca pentru prima oara in cariera la Australian Open. Constațeanca a invins-o dramatic in semifinale pe Angelique Kerber, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7. In finala turneului de la Melbourne, Simona Halep va juca cu Caroline Wozniacki din Danemarca.

- Carla Suarez Navarro nu a reușit sa produca surpriza azi, fiind invinsa in meciul din sferturile de finala de la Australian Open de catre Caroline Wozniacki, scor 0-6, 7-6 (2), 2-6. La conferința de presa de dupa meci, iberica s-a declarat impresionata de jocul bun al Carolinei Wozniacki din ultima…