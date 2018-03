Stiri pe aceeasi tema

- INDIAN WELLS 2018 SIMONA HALEP-PETRA MARTIC. Simona Halep va juca miercuri noapte, in sferturile de finala, impotriva jucatoarei croate Petra Martic, numarul 51 mondial, care a eliminat-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, scor 6-3, 7-6. La aceasta editie a turneului californian, Martic le-a mai eliminat…

- Simona Halep, dupa calificarea in sferturi la Indian Wells: ”Am fost pregatita, știam ce trebuie sa fac”. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale trurneului de la Indian Wells, dupa ce, in optimi, a trecut de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1. Meciul, ce a durat o ora și 17 minute,…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…

- Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, in meciul care a dus-o pe Halep in sferturile turneului american. Totodata, a fost prima intalnire a celor doua.In faza urmatoare, Halep…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 7-5, 6-1, pe jucatoarea chineza Qiang Wang, locul 55 WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi pe chinezoaica Qiang Wang, cu 7-5, 6-1.

- Qiang Wang, poziția a 55-a in clasamentul WTA, indragita in China pentru aspectul sau fizic, este, fapt cu adevarat relevant, o tenismena de mana dreapta, executand reverul cu cele doua membre superioare; nu a ajuns vreodata in al doilea tur al unui turneu de „Grand Slam”, dar a impresionat in competițiile…

- Simona Halep, locul I WTA, joaca, de la aceasta ora, cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Este intalnirea ce deschide ziua pe arena principala de la Indian Wells.Este prima intalnire a celor doua. Numarul 55 mondial Qiang Wang…

- HALEP - WANG LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM Digi BNP Paribas Open - VIDEO. Halep, campioana la Indian Wells in 2015, va juca pentru un loc in sferturi cu chinezoaica Qiang Wang, care a dispus de Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum cateva zile cu ea. E o adversara…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se simte excelent la Indian Wells, unde s-a calificat in optimile competiției, unde o va intalni pe Qiang Wang, locul 55 WTA. Meciul se va juca azi, de la ora 20:00. La antrenamentele din California, Simona Halep se distreaza alaturi de Darren Cahil. Pe langa tenis, Simona…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, marti, de la ora 20:00, cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Aceasta intalnire va deschide ziua pe arena principala de la Indian Wells.

- Simona Halep va deschide marti "balul" de pe arena centrala de la Indian Wells, partida liderului mondial cu Qiang Wang (China - 55 WTA) din optimile competitiei urmand sa fie prima a zilei. Disputa va incepe la ora 20:00 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digisport 2 si LiveText pe HotNews.ro.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, iși continua azi parcursul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca in optimile turneului contra chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei. Simona Halep va juca impotriva lui Qiang Wang de la ora 20:00, ora Romaniei. Meciul va fi in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce s-a impus, in trei seturi, in fata americancei Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6 (3), 6-2. Halep…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). "Sunt foarte fericita pentru aceasta victorie. A fost dificil…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Perechea formata din jucatoarea romana Monica Niculescu si cehoaica Andrea Hlavackova s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa 6-2, 7-5 cu cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Zhaoxuan…

- "Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si top-spin-ul ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6,…

- Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, vizeaza castigarea unui bonus de un milion de dolari la Indian Wells, oferit de organizatori pentru castigatoarea ambelor titluri la turneul californian, la simplu si dublu, potrivit site-ului WTA. Halep, care anul acesta si-a…

- Marius Copil s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dupa ce a trecut de americanul Mitchell Krueger in trei seturi, cu 6-1, 1-6, 6-4. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei, s-a impus dupa doua ore si 54 de minute de…

- Care este situația accidentarii Simonei Halep. Jucatoarea de 26 de ani, locul doi WTA, inca are probleme din cauza accidentarii suferite la Australian Open, ea fiind nevoita sa se retraga de la ultimul turneu la care a luat parte, cel de la Doha . Andrei Pavel, antrenorul Simonei, da asigurari ca jucatoare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, miercuri, dupa ora 06.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, in sferturile de finala ale Australian Open, transmite News.ro . Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de celalalt…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara tenismenei din Constanta, Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open. Karolina Pliskova, fost lider mondiala a invins o in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open dupa o victorie la pas cu Naomi Osaka (72 WTA), scor 6-3, 6-2! Romanca a stat doar 79 de minute pe teren si s-a apropiat la trei victorii de primul Grand Slam al carierei!

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câștigat titlul la simolu, învingând-o pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea en-titre. HALEP și BEGU LIVE în finala la Shenzhen, China. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Halep o va înfrunta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va intalni pe Katerina Siniakova, detinatoarea trofeului, sambata, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce reprezentanta Cehiei a invins-o in semifinale pe rusoaica Maria Sarapova…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4. Halep (26 ani) s-a impus dupa o ora si 29 de minute…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…

- Garbine Muguruza este ghinionista inceputului de an. Jucatoarea spaniola de tenis , care a abandonat marti in optimile de finala ale turneului de la Brisbane, din cauza crampelor musculare, s-a declarat „surprinsa” de reactia corpului sau, informeaza agentia EFE. „Conditiile de la Brisbane sunt foarte…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda). Halep, care ocupa primul loc in clasamentul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va evolua si in proba de dublu la turneul de la Shenzhen (China), care deschide sezonul pentru ea, alaturi de compatrioata sa Irina Begu, potrivit site-ului WTA. Halep, care va fi principala favorita la simplu in acest turneu,…