Simfonie de arome și sunete Sub Tâmpa Cand ați avut ultima data parte de o explozie de artificii, pe papilele gustative, in timpul unei calatorii muzicale? In serile 27 și 28 noiembrie puteți sa va bucurați de o experiența desavarșita, in care simțurile vor fi delectate de artiști daruiți, Jacques Barnachon, chef bucatar francez listat cu o stea Michelin, Alexandra Fits (voce și pian) și Mariano Castro (chitara și pian). Chef Jacques Barnachon Prin indrumarea tatalui sau, Chef Barnachon și-a inceput activitatea la doar 14 ani, in calitate de ucenic al celebrului Chef Joel Robuchon, unul dintre cei mai mari bucatari ai planetei, cu… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta va construi un gard de-a lungul granitei cu Belgia, pentru a impiedica mistretii sa raspandeasca pesta porcina africana, virusul virulent care poate afecta cea mai mare industrie a porcilor din Europa, transmite Reuters.

- Se pare ca romanii sunt deschisi la alternativele pentru bancile obisnuite, intrucat Revolut a anuntat cateva noi recorduri pentru tara noastra. Se pare ca serviciul fintech este foarte popular aici, chiar daca s-a lansat cu doar cateva luni in urma. Revolut anunta astfel suport extins pentru utilizatorii…

- Vremea se va schimba radical la sfârșitul acestei saptamâni și nu va fi afectat doar teritoriul României, ci întreaga Europa inclusiv Oceanul Arctic. Vremea se schimba radical în Europa, la finalul acestei saptamâni, când teritoriul continentului…

- Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL realizeaza și in cursul anului 2018 Proiectul EDWARD, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația in care nu respecta normele rutiere, in scopul adoptarii de catre…

- Salariile corelate in functie de evolutia inflatiei vor creste cu 1,5% in acest an in Germania, adica mult mai repede decat in Franta si decat media europeana, arata un studiu publicat joi de Institutul german de Studii Economice si Sociale (WSI), transmite AFP. Potrivit acestui studiu, creşterea…

- Revolut lanseaza astazi un card exclusiv din metal care va oferi înapoi clienților pâna la 1% din banii cheltuiți, în monede tradiționale sau criptomonede. Utilizatorii vor putea retrage gratuit pâna la 2400 lei de la orice bancomat din lume și vor beneficia de un serviciu…

- Alerta de canicula in mai multe țari europene. Mercurul in termometre depașește 40 de grade Celsius in Spania, Portugalia și Franța. Se schimba și geografia din cauza caldurii. In Suedia, spre exemplu, cel mai inalt varf muntos și-a pierdut acest statut.

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP. Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare…