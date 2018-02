Stiri pe aceeasi tema

- Ubisoft a prezentat un trailer in care vedem cateva NPC-uri care il vor putea ajuta pe jucator in Far Cry 5. Fiecre dintre ei va face parte dintr-o anumita clasa de personaje cu caracteristici și personalitați unice. Aceștia vor sari sa te ajute atunci cand sunt chemați. Cațiva dintre aceștia…

Descris de Bloober Team ca va fi 'cel mai atmosferic joc horror de pe console', Layers of Fear: Legacy va sosi via Nintendo eShop pentru Switch din 21 februarie. Jocul a fost lansat pe PlayStation 4, PC și Xbox One in 2016 și va avea un preț de aproximativ 17.99 pe Switch, pachetul urmand sa [...] The…

- Over the Moon Games prezinta un nou gameplay trailer pentru The Fall Part 2: Unbound, continuarea titlului indie action adventure cu elemente sidescrolling shooter și puzzle din 2014. The Fall Part 2: Unbound va fi lansat pe 13 februarie pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch. The post Nou trailer…

- Pillars of Eternity II: Deadfire va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in perioda sarbatorilor de iarna ale acestui an. Versiunea de console va fi portata de Red Cerberus, iar Versus Evil și Obsidian Entertainment vor fi distribuitori. Versiunile de PC, Mac și Linux pentru Pillars of Eternity…

- Curve Digital și Solar Sail Games au anunțat RPG-ul Smoke and Sacrifice aflat in dezvoltare pentru PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch pentru anul acesta. Jucatorii vor intra in pielea lui Sachi intr-o calatorie printr-o lume fantastica, dar intunecata, pentru descoperirea destinului copilului ei.…

- Techland anunța ca Dying Light va primi conținut gratuit, evenimente noi și giveaways pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Videoclipul din continuare include informațiile relevante. Jocul a fost lansat acum trei ani, iar cifrele furnizate astazi de studio vorbesc de la sine. Vanzarile au trecut…

Sega a publicat un nou trailer pentru Valkyria Chronicles 4 in care aflam despre prologul care pornește povestea din joc: Valkyria Chronicles 4 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in 2018 in Statele Unite și Europa.

- Blizzard anunța ca evenimentul Lunar New Year va fi activat in Overwatch pe 8 februarie. Jocul a beneficiat de același eveniment și anul trecut, iar skinurile și modurile de joc se vor intoarce, dar directorul dezvoltarii, Jeff Kaplan, confirma ca nou conținut va fi de asemenea disponibil,…

- Horror-ul The Town of Light va primi o ediție Deluxe pe Switch, in aceasta primavara, aflam de la Wired Production. Deluxe Edition aduce in plus conținut nou inclusiv documentare despre joc, iar acțiunea din joc are loc intr-o regiune din Toscana, Italia unde a au avut loc evenimente care…

- Team17 și MakinGames fac echipa pentru Raging Justice pentru PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch. Acțiunea are loc in Big Smoke City – o metropola cu o rata a crimei ridicata, plina de traficanți, criminali și oameni de ce mai joasa speța, dar noroc cu Rick Justice și Nikki Rage –…

Hibridul Roguelite și Metroidvania, Dead Cells, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in acest an, a anunțat Motion Twin. Jocul se afla in prezent in Early Access via Steam.

- Snail Games a anunțat oficial PixARK – un sandbox open-world din universul ARK: Survival Evolved, care va sosi in format retail și digital pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC in acest an, dar inainte de lansarea variantei finale va sosi via Xbox Game Preview și Steam Early Access in martie.…

- Koei Tecmo va lansa Attack on Titan 2 pe 20 martie pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch, iar astazi primim un nou trailer. Vedem ce activitați sunt disponibile intre misiuni, printre care se numara discuțiile cu coechipierii, personalizarea personajului, cercetarea inamicilor, recuzitarea echipamentului…

- Mai multe magazine europene GameStop au listat de Blob (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) și Legend of Kay Anniversary (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) pentru Switch. de Blob este disponibil pe PlayStation 4, Xbox One, PC și Wii, iar Legend of Kay Anniversary este disponibil pe PlayStation…

- Yuji Korekado, de la Konami, a confirmat ca Metal Gear Survive nu va avea loot boxes, dar include microtranzacții, iar acestea nu vor fi de genul pay-to-win. ‘Nu vor exista loot boxes și nici microtranzacții de tip pay-to-win ci accesorii precum cele din Metal Gear Online Forward Operating…

- The Fall Part 2: Unbound va sosi pe PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch din 13 februarie, a anunțat Over the Moon. Part 2, dintr-o trilogie, continua aventura clasica point-and-click care combina rezolvarea de puzzle-uri cu o aventura cu nuanțe sci-fi. The post Data de lansare anunțata pentru The…

- Warner Bros. Interactive Entertainment a anunțat ca Scribblenauts Showdown va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch din 9 martie. Noul joc va include un Showdown Mode in care pana la 4 jucatori vor colabora intr-un joc strategic de carți, iar libraria de peste 30.000 de cuvinte poate…

- Passtech Games a confirmat ca noul lor proiect, Masters of Anima, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in primavara acestui an. In acest action-adventure, jucatorii vor intra in pielea lui Otto, ucenicul lui Anima, care trebuie sa-l invețe minte pe Zahr și sa-și salveze logodnica.…

- THQ Nordic anunța ca data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru platformer-ul Rad Rodgers este: 21 februarie. Jocul este disponibil pe PC unde va primi un update in aceeași zi cu lansarea pe console. Update-ul va aduce și pe PC conținutul nou de pe console precum leaderboards, noi…

- Jocul de aventura, Fe, a fost anunțat prima oara de Electronic Arts in cadrul E3 2016, iar Zoink are acum și o data de lansare stabilita: 16 februarie. Fe este parte a EA Originals – o noua inițiativi dedicata titlurilor indie și va sosi pe PlayStation 4, PC (exclusiv via Origin), Xbox…

Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One.

- Dark Souls Remastered va sosi pe Switch anul acesta, aflam din cea mai noua sesiunea de streaming Nintendo Direct. Action-RPG-ul, care a debutat pe PlayStation 3 și Xbox 360 in 2011, va fi insoțit la lansare de DLC-ul Artorias of the Abyss. FromSoftware il va aduce pe Switch din 25 mai alaturi…

- The Forbidden Arts, un action-adventure colorat dezvoltat de Stingbot Games, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch la inceputul lui 2019. Pe PC va sosi via Steam Early Access din 7 februarie, iar varianta completa este programata in aceeași perioada ca cea de console. Acțiunea din joc…

- THQ Nordic a anunțat ca The Raven Remastered – versiunea remasterata pentru jocul clasic The Raven: Legacy of a Master Thief dezvoltat de KING Art, va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 13 martie. The Raven Remastered va primi o varietate de imbunatațiri precum animații refacute, efecte noi de…

- Open world racer-ul Criterion, Burnout Paradise, ar putea sa se intoarca sub forma de HD Remaster pentru PlayStation 4 și Xbox One. Burnout Paradise HD Remaster a fost menționat in Asia pentru PS4 cu o data de lansare din 16 martie, mențiunea fiind facuta și la sfarșitul anului trecut, in…

- Magazinul online Amazon a dezvaluit top 100 al celor mai bine vandute jocuri video in 2017, iar primele 3 sunt titluri de Switch. Din top 10 fac parte Horizon Zero Dawn pe locul al 4-lea, iar Call of Duty: WWII ocupa locul al 5-lea respectiv al 6-lea pentru PlayStation 4 și Xbox One. Pokemon…

- Sega a aratat un nou trailer și 40 de minute de gameplay din Valkyria Chronicles 4 in cadrul unei sesiuni de live streaming: Gameplay – 1:45:51 – 2:26:16 / Limited Edition Bonus DLC “Joint Operation with Squad 7” Gameplay – 2:38:23 – 2:39:12 : Valkyria Chronicles…

- Ubisoft a activat evenimentul Frost Wind Festival in For Honor, disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Frost Wind Festival aduce noul mod de joc Ice Brawlers, cu meciuri 2v2, pe suprafața unui lac inghețat care incepe sa crape odata cu trecerea timpului, creand capcane pentru cei neatenți. Elemente…

- Fatshark a confirmat ca Warhammer: Vermintide 2 va veni și pe PlayStation 4 și Xbox One, nu doar pe PC, cum era anunțat inițial. Warhammer: Vermintide 2 va fi, precum primul titlu, un FPS medieval fantasy singleplayer și 4-player co-op, deloc departe in concept de Left 4 Dead. Lansarea este programata…

- Regalia: Of Men and Monarchs – un proiect Kickstarter de gen tactical RPG lansat prima oara pe PC via Steam in mai, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in primul sfert al anului 2018 cu denumirea Regalia: Royal Edition, a anunțat Pixelated Milk. Royal Edition este o versiune imbunatațita a…

Outright Games și Climax Studios au anunțat Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – un nou open-world al seriei Adventure Time, care va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC in primavara anului 2018, in format digital și retail.

- IO Interactive anunța ca primul episod din Hitman va fi gratuit de jucat de toți doritorii intre 15 decembrie și 5 ianuarie. Episodul il va duce pe Agent in Paris, cu scopul de a asasina un cuplu terorist la expoziția de moda. Toate incercarile și misiunile adiționale din Episode 1 sunt incluse,…

- A fost anunțat ca Titan Quest, titlu lansat inițial pe PC in 2006, va veni pe PlayStation 4 și Xbox One in data de 20 martie 2018, cu versiunea Switch fiind de asemenea in dezvoltare. Va fi inclusa expansiunea Immortal Throne, dar nu și Ragnarok, lansata luna trecuta pe PC. Campania singleplayer și…

- Ubisoft va activa evenimentul The Hunt in Ghost Recon: Wildlands pe 14 decembrie, furnizand astazi un videoclip. Studioul nu a confirmat cu subiect și predicat, dar scenele indica prezenta lui Predator: vedere termica, limbajul extraterestru, cadavre jupuite și un elicopter. Este clar ca o…

Capcom a anunțat Street Fighter 30th Anniversary Collection pentru PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC. Este dezvoltat de Digital Eclipse și va fi lansat in mai 2018 la prețul de $39.99.

- Team 17 a anunțat ca un update gratuit versiunea de PC a prison break sandbox-ului The Escapists 2, va include un editor de harți. Jucatorii vor putea sa editeze harțile la cel mai mic detaliu printr-o interfața simpla de tip drag and drop, iar realizarile lor vor putea partajate cu alți jucatori…

- Toydea va lansa roguleike RPG-ul Dragon Fang Z: The Rose & Dungeon of Time pe Switch via Nintendo eShop prima oara in Japonia din 14 decembrie, apoi din 19 decembrie in Statele Unite. Dragon Fang Z: The Rose & Dungeon of Time va sosi, de asemenea și pe PlayStation 4, Xbox One și PC,…

- “Scribblenauts Showdown” este menționat de Taiwan Game Software Rating Information Board pentru PlayStation 4, Xbox One și Switch. Mențiunea include și imaginea de deasupra insoțita de precizarea ca Warner Bros. Interactive Entertainment va fi distribuitorul, iar 5th Cell este trecut…

- Monolith și WB. au lansat astazi un DLC gratuit pentru Middle-earth: Shadow of War, disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Online Fight Pits pune jucatorii in ring impotriva soldaților aflați in armata celorlalți. Caștigand meciurile, echipament nou poate fi deblocat. Data fiind natura…

- In extremele rarisime ocazii cand Valve anunța un nou joc video, prima reacție ar fi una incredula, și pe buna dreptate, dat fiind ca studioul pare sa fie ocupat exclusiv de Steam și jocurile sale multiplayer CS:GO, Dota 2 și TF2. Dar da, Valve a anunțat un nou joc video, dar el este produs…

Celeste, "un joc despre escaladarea unui munte" de la creatorii TowerFall, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC via Steam in ianuarie 2018, a anunțat Matt Makes Games. Pagina oficiala poate fi accesata aici.

- Mega Man 11 a fost dezvaluit pentru PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC. Capcom a mai anunțat și doua colecții Mega Man Legacy in care sunt incluse Mega Man 1-6 respectiv 7-10, pentru Switch. Vor fi compatibile amiibo, la fel ca versiunile de 3DS, iar ambele colecții vor primi funcția ‘rewind’ printr-un…

- Update-ul de toamna pentru Dragon Ball Xenoverse 2 a sosit și include noul mod-ul “Hero Colosseum” alaturi de alte elemente noi. Mod-ul “Hero Colosseum” conține o noua zona de lupta in care jucatorii pot utiliza figurine digitale pentru a juca in stil board game. Fiecare figurina va include…

Ukuza, Macrales Studio și Shibuya Productions au prezentat un scurt teaser-trailer cu secvențe de gameplay din Epic Loon – un platformer pentru 4 jucatori: Epic Loon va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC in primul sfert al anului 2018.

- Bandai Namco a oferit cateva informații despre DLC-ul cu plata pentru Dragon Ball Xenoverse 2, “Extra Pack 1” și update-ul gratuit care va sosi in aceasta toamna. Update-ul va include un nou mod “Hero Colosseum” cu o noua zona de lupta in care jucatorii pot utiliza figurine digitale pentru…

Sega a anunțat oficial Valkyria Chronicles 4 pentru PlayStation 4, Xbox One și Switch. Va sosi in Statele Unite și Europa in 2018.

Rico Brzenska, Mitabi Jarnach, Ian Dietrich și Hannes vor fi personaje jucabile in Attack on Titan 2, aflam de la Koei Tecmo. Attack on Titan 2 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC via Steam in Statele Unite și Europa din martie 2018.

- Frictional Games a anunțat ca horror-ul SOMA va sosi pe Xbox One și va include un nou Safe Mode pentru cei care vor sa exploreze povestea din joc fara teama ca vor fi atacați de monștri. Jocul, care a fost lansat oficial in 2015 pe PC și apoi pe PlayStation 4, are o atmosfera unica, iar acțiunea…

Max: The Curse of Brotherhood va sosi pe Switch via Nintendo eShop din 21 decembrie, a anunțat Stage Clear Studios. Platformer-ul de aventura a fost lansat prima oara pe Xbox One din 13 decembrie 2013 și a ajuns pe PC și Xbox 360 din mai 2014, apoi pe PlayStation 4 de saptamana trecuta.

- Appeal și Bigben Interactive au lansat recent Outcast – Second Contact pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Outcast – Second Contact este un remake al jocului original din 1999, creat, in ciuda discrepanței grafice evidente, pe codul sursa al acestuia. Gameplay-ul a primit modificari…