Sfaturile AUTORITĂȚILOR în caz de JAF! Ce trebuie să faci dacă ți-a fost spartă casa? Este un lucru teribil sa iți descoperi casa sparta sau sa fii fost jefuit in timp ce erai acasa. Hoții sunt infractori periculoși. Daca ai fost victima unui jaf și nimeni din familia ta nu a pațit nimic, deja situația este mult mai buna decat ar fi putut fi. Bineințeles ca vei dori sa apelezi la ajutor din partea autoritaților. Cum poți coopera cu ei astfel incat vinovatul sa fie gasit și bunurile recuperate? Iata care sunt sfaturile autoritaților: Ce sa faci IMEDIAT dupa spargere? Experții te indeamna sa parasești scena infracțiunii imediat și sa suni la poliție dintr-un loc sigur, cum ar fi… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

