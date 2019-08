Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul iscat pe marginea Festivalului Cantecului Popular din Tara Zarandului, care, dupa 49 de ani de organizare in Moneasa, a fost mutat in Sebis, pare sa se „stinga”. Si cum au reusit cei de la Consiliul Judetean Arad sa ingroape securea razboiului? Nici mai mult, nici mai putin decat organizand…

- Potrivit datelor comunicate miercuri de catre liderul Partidei Romilor Bistrita-Nasaud, Emil Neia Lacatus, in cadrul unei intalniri la care a participat si presedintele executiv de la nivel national, Catalin Manea, festivalul va include un targ al mestesugarilor, un spectacol de muzica si dansuri…

- Președintele in exercițiu, Ioan Mang, țintește un al treilea mandat la șefia filialei, dupa ce a reușit sa aduca PSD la conducerea județului. Cu atat mai mult cu cat rivalul sau, fostul prefect Claudiu Pop a plecat, intre timp, in PRO Romania, pe urmele lui Victor Ponta, in timpul campaniei electorale…

- O declarație de presa susținuta de reprezentanți ai Prefecturii și Consiliului Județean in privința diferendului de granița dintre Neamț și Harghita ne-a lamurit buștean: este un conflict intre o comuna din Neamț și orașul Gheorgheni, nu intre județe. Deci e treaba lor. Dar, daca tot s-a dat o decizie…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, critica in termeni severi proiectul de hotarare de Consiliul Județean pentru aprobarea repartizarii pe localitați a sumei de 28,492 milioane lei, aflate la dispozitia instituției județene concluzionand ca maniera de repartizare este ”inacceptabila” …

- Bisericile din Cluj vor primi sume impresionante de la Consiliul Judetean pentru construcția de noi lacașuri de cult. Fata de anul trecut, alocarile au crescut cu 10%. În total, bisericile vor primi suma de 2,2 milioane lei. Banii vor fi cheltuiti pe renovari/reparatii si lucrari…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a spus ca liberalii din judet isi doresc in 2020 sa castige Consiliul Judetean, dar si minim 10 primarii in plus, printre care cele din Baia Mare si Sighetu Marmatiei. Pana atunci, primul obiectiv este castigarea alegerilor prezidentiale de la sfarsitul acestui…

- „Daca aveți incredere in mine, votați lista candidaților PNL!”, e mesajul primarului Oradiei pentru alegatori, cu doar cateva zile inainte de vot. Alegerile din 26 mai au trei mize, in opinia liderului PNL Bihor: reprezentarea Romaniei in Uniune, o miza naționala și una locala. Ilie Bolojan…