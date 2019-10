Serviciile de informaţii din Cehia au anihilat o reţea de spionaj rusă Seful serviciului de informatii BIS, Michal Koudelka, citat de agentia de presa CTK, a declarat parlamentului ca reteaua - implementata pentru a ataca tinte din Cehia cu ajutorul unor servere - a fost descoperita anul trecut si a fost "complet distrusa si decimata". El a sustinut ca gruparea anihilata facea parte dintr-o retea creata de Rusia in mai multe state europene si ca suspiciunile se indreapta catre serviciul rus FSB. Koudelka nu a precizat despre ce tari este vorba, insa a aratat ca la originea structurii de spionaj se aflau "persoane legate de serviciile de informatii ruse",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

