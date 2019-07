Șerban Nicolae spune că NU va fi candidatul PSD, deși e calculat în sondaje "Cea ce se intampla in ultima perioada ma face sa cred ca nu am cum sa obtin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din tara la momentul Congresului PSD, moment in care se va lua o asemenea decizie si mie greu sa cred (...). Eu nu ma retrag niciodata dintr-o functie, dintr-o cursa, eu nu plec niciodata dupa ce m-am asezat la linia de start, sa ma ridic, sa intorc spatele, sa spun: ma retrag ! Dar, acum e imposibil sa cred, dupa ce CEX-ul a luat decizia revocarii mele din functia de lider de grup al senatorilor PSD, o luna mai tarziu, pe baza de masuratori de intentii de vot si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

