Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit la varsta de 63 de ani

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit la 63 de ani, acesta suferind de cancer la plamani, au confirmat mai mulți colegi de partid ai acestuia, pentru presa. Poreclit "Drujba lui Dumnezeu", pentru afacerile sale cu cherestea, acesta a fost parlamentar inca din anii 90 și a candidat, la ultimele alegeri,…

- Celebrand munca femeilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, afisul in culori vii arata o tanara femeie din profil in tinuta albastra de muncitoare, pe fundal galben, ridicandu-si maneca pentru a arata forta bratului si a spune "Putem sa o facem!". Afisul a fost expus pentru scurt timp in…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- ADVERTORIAL: Senatorul PMP , Severica Covaciu : “ Așa Guvern n-a avut Romania niciodata, tot ce e bun s-a topit in proasta guvernare “ Prezenta la alegerile locale ale organizaței Partidului Mișcarea Poporului Ulmeni, organizate in 20 ianuarie 2018, senatorul Severica Covaciu a tras un semnal…

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Scoala profesionala "Tivai Nagy Imre", din localitatea Sanmartin, va organiza, in premiera, cursuri de grajdar (ingrijitor cai), autoritatile locale si judetene dorind ca domeniul ecvestru sa devina unul prioritar, se arata intr-un comunicat remis de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, informeaza...

- Varsta standard de pensionare in Romania este de 65 de ani pentru barbați și de 63 de ani pentru femei. Practic, insa, pentru femei, acest standard inca nu a fost atins, așa ca doamnele pot ieși mai repede la pensie. Iata cum

- O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei boli necruțatoare, a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei. Citeste si O noua tragedie in Romania. A murit la 26 de ani. "Sa ai drumul lin,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

- ,,Doua banci din România, Bancpost si Banca Transilvania, au început o cursa contracronometru pentru a mai recupera câte ceva din tepele primite de la senatorul PSD Tecuci, Daniel Butunoi'', informeaza Favor Tecuci.

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Judetul Suceava este in doliu, dupa decesul lui Romica, ce mai era cunoscut drept "Jupanul Romica". Peste 200 de persoane au venit la inmormantarea lui Roman Istrati, zis Romica, ce a fost jurnalist si scriitor.

- Este alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes. Doi oameni au fost declarați decedați, iar alți șapte au fost transporți la spital. ”In acest moment, din cele 20 de persoane care se aflau in microbuz, doua persoane au fost declarate decedate,…

- O femeie a murit si alte patru persoane au fost ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E, in judetul Covasna. In urma accidentului, din cercetarile efectuate s-a stabilit ca viteza neadaptata la conditiile…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica.

- Senatorul USR Adrian Wiener si deputata independenta Oana Bizgan au initiat un proiect de lege care prevede indexarea anuala cu rata inflatiei a Indicatorului Social de Referinta (ISR), in functie de care se calculeaza ajutoarele sociale, precum indemnizatia de somaj sau alocatia de stat pentru copii.…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- "Romania se confrunta cu o transformare socio-economica profunda, datorata schimbarilor demografice fara precedent. Se estimeaza ca ponderea populatiei cu varsta mai mare sau egala cu 65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, pana in anul 2060, existand posibilitatea de a exercita o presiune puternica…

- Moartea a lovit in muntii din Romania, dupa ce Trei salvamontisti au fost surprinsi de o avalansa in timp ce se intorceau de pe Varful Pietrosu, din Muntii Calimani. Oamenii arborasera drapelul Romaniei, de 1 Decembrie.

- A murit Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al celebrului scriitor roman Camil Petrescu. Tragica veste a fost anuntata pe Facebook de , de Doina Uricariu, fost director al Institutului Cultural Roman (ICR) din New York.

- Bucureștiul este singura capitala europeana care nu este legata prin autostrada de niciun alt oraș important de pe continent. Și legaturile feroviare lasa de dorit. Din București pleaca trei autostrazi, însa toate trei se opresc dupa maximum 225 km, cât are cea spre Constanța (Autostrada…

- Conform noii legi a salarizarii ce va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, spune Wiener, cadrele medicale ar urma sa efectueze garzi obligatorii, gratuite, pentru a compensa cresterea timpului de lucru de la 35 de ore pe saptamana cat este in prezent, la 48, orele suplimentare urmand sa fie platite…

- Jucatorii, antrenorii si staff-ul FCSB-ului s-au motivat intr-un mod aparte inaintea meciului cu Astra, de la Giurgiu, iar Gabi Enache a fost cel care a transmis cuvintele de incurajare. Desi Mihai Pintilii sau Constantin Budescu, doi dintre liderii vestiarului, se afla in echipa…

- O veste cumplita a zguduit astazi Romania! Stela Popescu a incetat din viata la onorabila varsta de 81 de ani! Marea actrita a fost gasita fara suflare in curtea casei sale, iar medicii de la SMURD nu au mai putut decat sa constate decesul. "Mare durere in familia Catena:…

- Cunoscutul bariton rus Dmitri Hvorostovsky, interpret al unora dintre cele mai prestigioase roluri din repertoriu, a murit miercuri la varsta de 55 de ani, in apropiere de Londra, ca urmare a unui cancer cerebral, potrivit comunicatelor postate de catre pagina sa de Facebook și de Staatsoper din…

- Charles Manson, liderul unui cult din anii '60, condamnat pentru uciderea mai multor personalitati, printre care si actrita Sharon Tate, a decedat la varsta de 83 de ani din cauze naturale, potrivit...

- Malcolm Young, cofondator al trupei de hard-rock AC/DC, suferea de trei ani de demența. Anunțul vine la numai cateva saptamani de la decesul fratelui sau George Young, considerat mentorul trupei.

- Actorul John Hillerman, care a jucat rolul Higgins in serialul de televiziune "Magnum" și a aparut in "Chinatown" al lui Roman Polanski, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat agentul sau, relateaza AFP. John Hillerman și Betty White El a murit joi "din…

- Un baiat, in varsta de opt ani, din orașul sud-african Cape Town și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic. El era transportat la spital, dupa ce a fost ranit intr-un accident, insa ambulanța in care se afla a fost oprita in trafic și jefuita, relateaza The Independent. Copilul in varsta de opt ani fusese…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere presedintelui PSD, Liviu Drganea, printr-o scrisoare deschisa, sa il excluda imediat pe Nicolae Serban din partid “pentru afirmatiile revoltatoare si denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din Romania”. Asta, dupa ce senatorul a afirmat luni ca…

- Duminica, mai multe drumuri judetene si nationale din Maramures, Suceava, Harghita, Neamt si nu numai erau afectate de ninsorile puternice.Pentru a evita formarea poleiului pe DN 17, drumarii au impraștiat sare.

- Dupa o vara calduroasa și o pauza bine meritata de la campionatul Național de Battle MC, fiti pregatiți de inca o ediție memorabila pentru fenomenul Battle Rap din Romania și Hip-Hop-ul romanesc. De aceasta data in etapa de preselecții “Road Of Champions”, numita in premiera anul trecut, vor face brigada…

- Senatorul PSD Florin Carciumaru, fost membru in AGA la Pandurii, a comentat la Radio Infinit despre riscul ca Pandurii sa intre in faliment și brandul sa dispara. „A murit și brandul Rapid, a murit și brandul nu știu care. Nu...