- Un studiu arata ca evoluția genetica a omului modern din zilele noastre a luat sfârșit, cel putin în cazul lui Homo Sapiens. Astfel, potrivit cercetatorilor oamenii viitorului vor arata exact ca noi din punct de vedere fizic.

- Supraponderalitatea este adesea cauzata de mancatul in exces. Cauzele pentru care oamenii mananca mai mult decat ar trebui au fost descoperite de catre specialisti, in urma multor studii facute in ultimii ani. STUDIILE FACUTE DE-A LUNGUL ULTIMILOR ANI AU SCOS LA IVEALA URMATOARELE INFORMATII: -Oamenii…

- Oamenii consuma droguri halucinogene de cel puțin un mileniu, potrivit unui grup de arheologi care au descoperit substanțe de acest tip intr-o peștera boliviana. Echipa de specialiști a descoperit un sac de piele ingropat intr-un adapost de piatra din sud-vestul Boliviei, potrivit theregister.co.uk.…

- Cercetatorii americani au descoperit un posibil antibiotic, neexploatat pana in prezent, in stratul protector de mucus ce acopera corpul pestilor tineri, relateaza agentia Xinhua. Studiul prezentat duminica la editia de primavara a conferintei organizate de Societatea Americana de Chimie…

- Politistii din Capitala, impreuna cu reprezentanti ai DSVSA, ITM, Protectiei Consumatorilor, Directiei Antifrauda Fiscala, au facut controale la zece firme care detin cantine ale universitatilor, fiind date amenzi de peste 160.000 de lei. Intr-un caz, a fost interzisa functionarea pana la remedierea…

- Riscul de recurenta planeaza asupra femeilor care au invins cancerul mamar, uneori pana la 20 de ani de la primirea primului diagnostic. Oamenii de stiinta incearca sa afle persoanele cele mai expuse acestui risc pentru ca ele sa beneficieze de cel mai bun tratament, potrivit AFP.

- Potrivit Departamentului de Sanatate Publica din California, atunci cand dormi cu acest dispozitiv in apropierea ta creste riscul de cancer pe creier. Telefoanele mobile, caci despre ele este vorba, emit anumite frecvente radio despre care oamenii de stiinta cred ca maresc riscul de cancer…

- Unele bacterii pot trece intr-o stare de “zombie” pentru a rezista conditiilor extreme, potrivit unui nou studiu. Cercetatorii au incercat sa explice de ce infectiile reapar dupa urmarea unui tratament, scrie...