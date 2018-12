Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Capitalei au avut ocazia sa faca ocolul Pamantului in cateva ore, gustand delicii din toate colturile lumii intr-un singur loc. Un targ de caritate a fost organizat de Clubul Internațional al Femeilor.

- Proiectul #Antreprenorium in etapa implementarii afacerii in Eveniment / on 07/12/2018 at 14:17 / Proiectul #Antreprenorium in etapa implementarii afacerii Cei 55 de antreprenori ale caror planuri de afaceri au fost declarate caștigatoare in cadrul proiectului #Antreprenorium, implementat…

- Orchestra Medicilor ''Dr. Ermil Nichifor'', dirijata de Iosif Ion Prunner, va sustine, vineri, la Teatrul Evreiesc de Stat, un concert caritabil de Craciun in beneficiul a aproximativ 5.000 de pacienti fara venituri si asigurari medicale. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, concertul…

- In An Centenar, Asociația „Surasul Albastru”, insoțitorul copiilor cu Autism, invita ieșenii la un concert susținut de catre Grigore Leșe. „Cautam Lumina. Asteptam lumina. Luptam pentru lumina. In ziua de astazi este prea multa risipa de lumina, lumina trebuie sa vina din noi, din oameni, dar abia mai…

- Municipiul Sacele va fi, saptamana aceasta, gazda unui eveniment deosebit dedicat sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. In saptamana 5-11 noiembrie 2018 Asociatia „Izvorul” Sacele, implementeaza proiectul intitulat Centenarul Romanilor in Centrul Romaniei, proiect finantat de Ministerul…

- Mari 6 noiembrie 2018 începând cu ora 1400 la Teatrul Maria Filotti Brila are loc manifestarea &bdquoMAREA UNIRE DE SUFLET BRILEAN&rdquo eveniment caritabil omagial &bdquo100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE&rdquo dedicat celor care au slujit i slujesc România sub drapelul tricolor.Organ...

- Eveniment caritabil inedit azi-noapte, la Timișoara. Peste 200 de oameni au inotat fara sa vada! Organizatorii s-au gandit ca, astfel, participanții pot ințelege mai bine cum este viața de zi cu zi a nevazatorilor.

- Gimnasta romana Larisa Iordache a fost operata, luni, pentru a treia oara, la tendonul ahilian, la Viena, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica. „Dupa doua interventii chirurgicale nereusite in Romania, Larisa Iordache a trecut printr-o noua operatie a tendonului ahilian, de…