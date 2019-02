Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti evolueaza in crestere pe majoritatea indicilor la 40 de minute de la deschiderea sedintei de tranzactionare, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 15 companii, a inregistrat o apreciere de 0,75%, ajungand la 7.786,54 de puncte. Valoarea totala a schimburilor…

- Imagini inedite au fost surprinse la un complex de ape termale din București, unde doi tineri s-au lasat duși de val și au facut amor intr-un vestiar. Intreg momentul a fost, insa, surprins și mai apoi facut public pe internet, scrie stiripesurse.ro Potrivit imaginilor facute publice pe internet, cei…

- Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o apreciere de 0,23%, urcand la 7.683,07 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere de 0,08%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din…

- "Somam public Guvernul ca in ultimul ceas sa abandoneze aceste planuri ticaloase de distrugere a economiei private si de saracire a populatie si vom solicita Avocatului Poporului sa sesizeze aceasta Ordonanta de urgenta la Curtea Constitutionala in cazul in care va fi adoptata. De asemenea, solicitam…

- Cu doar o ora de tranzacționare ramasa pâna la închiderea celei mai dure ședințe bursiere de la criza încoace, Bursa de la București înregistreaza o prabușire de 11%, ceea ce duce declinul de la începutul anului la circa 4%. Astfel, piața locala de capital are șanse…

- Deputatul Claudiu Nasui (USR) sustine ca majoritatea PSD-ALDE va distruge economia Romaniei, precizand ca asa-zisa "taxa pe lacomie" va fi suportata tot de populatie, iar Pilonul II de pensii va fi practic desfiintat, in timp ce companiile care au investit in Romania "plang", pentru ca modificarile…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de joi, valoarea tranzactiilor ajungand la 41,64 milioane de lei (8,94 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand un rulaj de 11,68 milioane de lei,…

- Actiunile OMV Petrom, Banca Transilvania si BRD - Groupe Societe Generale au fost cele mai tranzactionate marti, pe Bursa de la Bucuresti, unde valoarea totala a schimburilor a fost de numai 29,81 milioane de lei (6,39 milioane euro) informeaza Agerpres. Titlurile OMV Petrom au generat tranzactii…