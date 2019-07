Stiri pe aceeasi tema

- Micii fermieri se pot inscrie, incepand de luni, 22 iulie, in programul de finantare anuntat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) privind dezvoltarea fermelor mici, care ofera finantari nerambursabile de cate 15.000 de euro, scrie Agerpres , citat de Gazeta de Sud. In cadrul submasurii…

- Cateva mii de romani pot beneficia de un ajutor nerambursabil de 15.000 de euro. Afla in continuare care sunt conditiile si de la ce data se pot depune solicitarile. Fermierii vor putea beneficia de cate 15.000 euro pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Agenția pentru…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat vineri lansarea sesiunii de primire a solicitarilor de finantare pentru dezvoltarea fermelor mici, prin submasura 6.3 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), iar fermierii pot depune solicitarile on-line…

- Alocarea financiara disponibila pentru aceasta sesiune este de 45,9 milioane euro, din care 13,77 milioane euro sunt alocati doar pentru fermele din zona montana. „Luni, 22 iulie 2019, lansam o noua sesiune de primire a cererilor pentru dezvoltarea fermelor mici, pentru care sunt disponibile…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, miercuri, o noua sesiune de primire a cererilor de finantare pentru infiintarea si functionarea grupurilor de producatori in sectorul agricol si in cel pomicol, prin submasurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014…

- Fermierii romani vor putea obține in acest an noi fonduri europene. Este vorba de 15.000 de euro pentru investiții in ferme mici, printr-o linie de finanțare aflata in pregatire. Vorbim despre submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala…

- Fermierii isi pot asigura culturile cu bani europeni, iar de la 1 aprilie se afla in derulare sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru submasura „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), cu scopul…