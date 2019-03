Stiri pe aceeasi tema

- Un influent membru al Adunarii Nationale Democrate (RND), principalul aliat al Frontului de Eliberare Nationala (FLN) aflat la putere in Algeria, a starnit stupoare dupa ce a declarat, marti seara, ca Algeria a fost condusa in ultimii ani de "forte neconstitutionale", informeaza miercuri AFP preluata…

- Protestele algerienilor impotriva prelungirii mandatului presedintelui Abdelaziz Bouteflika au atins vineri o amploare fara precedent, relateaza Reuters. Manifestatiile au inceput, ca si in cele trei saptamani precedente, dupa rugaciunile de vineri. Pe strazile capitalei Alger au iesit sute de mii de…

- Abdelaziz Bouteflika s-a intors duminica dupa-amiaza la Alger, dupa doua saptamani de examene medicale la un spital din Geneva. Avionul cu care a calatorit a fost dirijat sa aterizeze ceva mai departe de capitala inundata de zecile de mii de manifestanți care ii cer sa nu mai candideze pentru al cincilea…

- Unele persoane au fost ranite cu pietre si gloante de cauciuc, in timp ce altele au avut de suferit din cauza gazelor lacrimogene la care au recurs fortele de ordine impotriva protestarilor vineri, potrivit unor surse medicale de la Spitalul Mustapha Pacha din Alger. Sute de mii de persoane…

- Peste 100 de persoane au fost ranite in confruntari in capitala Algeriei in cursul protestelor impotriva deciziei presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat la alegerile prezidentiale programate pentru 18 aprilie, au indicat sambata surse medicale, citate de agentia…

- Cel puțin 100 de persoane au fost ranite in timpul protestelor organizate in capitala algeriana fata de intentia presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru a cincilea mandat, au informat sambata surse medicale, relateaza site-ul agenției Dpa preluata de mediafax. Protestatarii…

- Mii de algerieni au luat parte la noi proteste in capitala si alte orase marti, cerandu-i presedintelui Abdelaziz Bouteflika sa isi dea demisia si respingand oferta sa de a nu-si duce la capat noul mandat daca va castiga alegerile din aprilie, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și:…

- Protestele au inceput de zece zile, iar vineri au manifestat in Alger zeci de mii de oameni. Protestatarii au cerut ca liderul in varsta de 81 de ani sa se retraga din cursa electorala stabilita pentru 18 aprilie. Potrivit Reuters, duminica, numerosi studenti s-au strans la universitati pentru…