Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din statul american Alaska a gasit un mesaj intr-o sticla aruncata in apa in urma cu 50 de ani de un marinar aflat pe un pescador rusesc. The post Mesajul vechi de 50 de ani gasit intr-o sticla lansata la apa de un marinar appeared first on Renasterea banateana .

- Tyler Ivanoff a declarat ca se afla in nordul Marii Bering cand a gasit sticla in care se afla un mesaj cu data de 20 iunie 1969.Ivanoff a apelat la retelele de socializare pentru a traduce mesajul scris in limba rusa de un marinar aflat la bordul navei de pescuit Sulak din cadrul flotei…

- Uzina de Alimentare cu Apa și Agent Termic Motru are pierderi de circa 16 miliarde de lei vechi pe primele 5 luni ale anului. Eugen Corcoața spune ca societatea a ajuns pe minus din cauza achiziționarii certificatelor de CO2 pentru energia produsa pe anul 2018. Administratorul special…

- Muzeul National Brukenthal din Sibiu vine in Timișoara cu o expoziție itineranta de fotografii și picturi grupate sub genericul „Sibiu 100”. Muzeul Național al Banatului (MnaB) gazduiește expoziția in Bastionul Theresia. Veți vedea fotografii vechi și noi cu cladirile istorice din Sibiu.

- Centrul vechi al Constanței a fost reabilitat acum vreo patru ani și a costat in jur de 12 milioane de euro. Banii au ajuns la o firma de casa de pe vremea lui Radu Mazare. La cateva luni de la inaugurare, dalele nou-nouțe au inceput sa sara in toate direcțiile, la fel și constanțenii care au crezut…

- Dragaica de la Buzau, cel mai vechi balci din Muntenia, are loc in fiecare vara, la mijlocul lunii iunie, si aduna sute de mii de vizitatori si comercianti la fiecare editie. Targul dintre tari, asa cum a fost supranumita Dragaica, a fost atestat documentar in Epoca Medievala.

- Un nou incident in care a fost folosita o arma s-a produs sambata noapte in județul Ilfov unde, pe fondul unui conflict mai vechi și al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discuție aprinsa in fața casei agresorului. Trei persoane la spital.Pe…

- Centrul vechi al Ierusalimului a fost in ultimii ani scena a numeroase atacuri cu arma alba comise de palestinieni contra israelienilor, de multe ori tintele fiind politisti sau militari. Vineri, doi israelieni au fost raniti in centrul vechi al orasului Ierusalim, intr-un atac cu cutitul, autorul…