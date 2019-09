Școala de vară a Pacienților Cronici a fost onorată de ministrul Sorina Pintea O noua etapa a parteneriatului dintre Uniunea Notarilor Publici și Asociația transplantaților Notarii publici continua parteneriatul pro-viața incheiat cu reprezentanții pacienților cu transplant, pacienților aflați pe listele de așteptare și in dializa. UNNPR a susținut financiar, alaturi de alți sponsori, organizarea celei de a cincea ediții a Școlii de Vara a Pacienților Cronici. In perioada 4 – 11 septembrie a.c., in stațiunea Saturn, pacienții cu nevoi de transplant, pacienții care au beneficiat deja de transplant de organe și insoțitorii acestora au participat la cea de a cincea ediție… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

