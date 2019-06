Stiri pe aceeasi tema

- Noua majoritate parlamentara de la Chisinau, compusa din deputatii Partidului Socialist al lui Igor Dodon si ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), a votat in prima lectura anularea sistemului de vot mixt si revenirea la cel proportional, proiectul fiind sustinut cu o majoritate de voturi, informeaza portalul…

- Parlamentul a votat in prima lectura proiectul de lege privind anularea sistemului electoral mixt și revenirea la cel proporțional. Acesta va intra in vigoare dupa ce va fi votat in lectura a doua. Iata care sunt principalele amendamente.

- Parlamentarii britanici au aprobat marti planul premierului Theresa May de a cere o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, timp in care va incerca sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist de opozitie pentru validarea acordului de retragere in Camera Comunelor, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Parlamentarii…

- Parlamentul neo-zeelandez a aprobat marti, cu larga majoritate, in prima lectura, un proiect care prevede inasprirea legislatiei privind armele, o reforma decisa in urma masacrului comis in martie la doua moschei din Christchurch, transmite AFP. In total, 119 parlamentari au dat unda verde modificarilor,…