- Pregatirile au început sâmbata pentru un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina, a anunțat televiziunea de stat rusa, difuzând imagini cu autocare ce paraseau închisoarea Lefortovo din Moscova, transmite AFP.„Autocarele au parasit închisoarea Lefortovo…

- Presedintia de la Kiev a dezmintit vineri finalizarea unui proces de schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, anuntata in cursul diminetii de anumite media ruse si de un responsabil ucrainean, transmite AFP. 'Procesul vizand eliberarea persoanelor detinute de cele doua parti continua.…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza…

- Canada se opune unei reveniri la G8 prin reintegrarea Rusiei, atat timp cat Moscova nu elibereaza teritoriile anexate din Ucraina, subliniaza ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland, relateaza AFP, conform news.ro.”Incalcarea de catre Rusia a dreptului international prin anexarea Crimeei…

- Moscova și Kiev au convenit sa faca schimb. Pentru 33 de ucraineni deținuți in Federația Rusa sa fie repatriati 33 de ruși aflați in custodia autoritaților din Ucraina, relateaza RBC, care citeaza surse apropiate negocierilor. Conform publicației, redactorul șef al RIA Novosti-Ukraina, Kirill Vișinski,…

- Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri intre cele doua țari, fiind vizați toți cei 277 de deținuți aflați in arest dupa conflictul din estul Ucrainei, a declarat joi un oficial ucrainean, potrivit MEDIAFAX.Potrivitul oficialului ucrainean, Roman Bezsmertnyi,…