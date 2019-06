Un incident scandalos, care arata cat de vulnerabil este sistemul și cat de expuși și fara aparare sunt consilierii de probațiune in fața unor infractori cu probleme serioase de comportament, s-a produs, joi dimineața, in Capitala. Un individ cu vadite probleme comportamentale a transmis live pe Facebook cat de simplu i-ar fi fost sa amplaseze The post SCANDALOS. Un individ a transmis live pe Facebook cat de ușor ar putea amplasa o bomba in sediul Direcției de Probațiune București / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .