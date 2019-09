Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare l-au acuzat oficial de spionaj pe șeful miscarii „Rusofilii” din Bulgaria, Nikolai Malinov, iar generalului rus Leonid Reșetnikov i-au interzis accesul in Bulgaria pe zece ani, a anunțat ieri procurorul general al Bulgariei, Sotir Tsatsarov, potrivit ”Vesti”. „Organizațiile straine…

- Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in…

- Procuratura bulgara l-a acuzat marti pe seful unei organizatii neguvernamentale de spionaj in favoarea Rusiei, relateaza Reuters si BTA. Potrivit procurorilor, Nikolai Malinov, directorul Miscarii nationale rusofile, a lucrat pentru Rusia in cadrul unei scheme care viza indepartarea Bulgariei de…

- Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in…

- Politia bulgara a efectuat o serie de rețineri și percheziții la liderii și membrii mișcarii ”Rusofilii”, ca parte a unei anchete a parchetului special privind activitatea de spionaj, relateaza Radioul Național al Bulgariei (BNR). Mass-media a aflat despre ancheta de la soția fostului adjunct al liderului…

- Seful Comisiei anticoruptie din Bulgaria, Plamen Gheorghiev, a demisionat miercuri in urma unui scandal privind achizitionarea de apartamente de lux la preturi preferentiale, caz care a dus deja la demisia mai multor politicieni din partidul de guvernamant GERB, informeaza Reuters. Decizia…

- Cateva mii de persoane s-au adunat luni seara pentru a protesta in centrul Sofiei impotriva singurei candidaturi a lui Ivan Ghesev pentru postul de procuror general al Bulgariei. Oamenii au cerut demisia ministrului justiției, Danail Kirilov, care a refuzat sa nominalizeze un alt candidat, deși are…

- Pentru prima data, Vladimir Putin a auzit de la Donald Trump cuvinte privind pregatirea pentru normalizarea relațiilor ruso-americane. Acest lucru a fost anunțat de Dmitrii Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, care vorbește astfel despre întâlnirea celor doi lideri de la…