Scandal cu poliţia pe un drum din Suceava Incidentul a avut loc pe DN 17A, in comuna Marginea. Polițiștii au pornit in urmarirea unui autoturism, despre al carui șofer aveau informația ca s-a urcat baut la volan. Dupa o cursa nebuna oamenii legii au reușit sa il opreasca pe șoferul in varsta de 60 de ani. In momentul in care șoferul era legitimat, fratele acestuia a coborat din mașina și a inceput sa faca scandal. Pentru ca nimeni nu a reușit sa il potoleasca oamenii legii au fost nevoiți sa foloseasca forța. Scandalagiul in varsta de 59 de ani a fost pus la pamant și incatușat. Soferul a refuzat sa sufle in etilotest.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

