Satele care au rămas fără medici de familie. ”Până ajungem la oraș, murim” In tot acest timp, multi dintre generalistii nostri s-au stabilit in Franta. Romania isi duce bolile pe picioare. N-are dispensare, n-are medici, n-are bani, n-are de nici unele. Iar sutele de mii de oameni de la tara se roaga pentru sanatate, pentru ca la doctor n-au unde sa mearga. Pacient: ”Suntem departe de oraș și pana ajungem acolo murim.” Un numar de 15.700 de doctori au plecat sa vindece bolnavii altor tari: Anglia, Spania, Germania, Irlanda si Franta ii vaneaza ca sa-si acopere deficitul de doctori. Pe unii i-am gasit in satele din Franta, rupti de realitațile unui sistem sanitar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Vasile a explicat ca masurile economice dorite de Demos se incadreaza in ceea ce reprezinta social democrația și a confirmat ca aceste lucruri se doreau și in comunism, insa practic nu s-au aplicat. "Nu am prins perioada comunista. In comunism se dorea sa se faca, insa practic nu s-a…

- O statistica de Haloween arata ca Romania este in topul producatorilor de dovleac, in Europa. Cu ocazia acestei sarbatori, Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat clasamentul țarilor producatoare de dovleac, la nivel european. Cei mai mari producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea…

- Peste 1350 de sportivi din 28 de tari europene vor fi prezenti la finalul lunii la Sala Transilvania din Sibiu, unde vor avea loc doua evenimente de amploare: Cupa Internationala de Taekwon-do ITF pentru Copii si Cadeti (25-26 octombrie) si cea de-a noua editie a Cupei Europei la Taekwon-do ITF (26-28…

- Italia, in calitate de tara gazda, si castigatoarele celor noua grupe preliminare, Croatia, Spania, Danemarca, Anglia, Germania (detinatoarea trofeului), Belgia, Serbia, Romania si Franta, vor participa, anul viitor, la turneul final al Campionatului European de tineret.Cele mai bune patru…

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franta, Italia si Germania, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax. Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 ...

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.702 locuri de munca vacante, cele mai multe fiind in Spania, respectiv 951, din care 950 pentru muncitor necalificat in agricultura (cules capsuni) si un operator centrale electrice, informeaza Agentia Nationala…

- Pegas va beneficia de partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia si Polonia. Amazon ofera acces la intreaga piata europeana, iar implementarea unui proiect de succes va fi urmat de extinderea in Statele Unite ale Americii. „Am facut teste in primele 6 luni si cererea pe…