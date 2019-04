Cu mic, cu mare si cu foarte mici exceptii, marea familie politica a Uniunii Europene ar trebui internata la spitalul de nebuni. Nu se va vindeca de prostie, boala asta nu are leac. Nu se va vindeca de nimic pana la urma, caci nici arivismul, ipocrizia si fudulia nu se tamaduiesc la ospiciu. Dar macar […] Sariti, Europa ne scufunda! is a post from: Ziarul National