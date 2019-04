Stiri pe aceeasi tema

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…

- Forfota la Scoala romaneasca de la Lyon, Franța, inaintea Pastelui. Elevii mici si mari ai scolii s-au intalnit sa incondeieze oua si sa confecționeze iepurasi in cadrul unui Atelier de creație de Pasti.

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, din 20 21 aprilie 2019, informeaza Federatia Romana de Tenis. Dupa ce a dezvaluit componenta…

- Un cutremur de cinci grade pe scara Richter a avut loc miercuri, la aprocimativ 50 de kilometri de Bordeaux, potrivit Centrului seismologic euro-mediteraneean, dupa ce un seism de 3,7 grade pe scara Richter a avut loc in apropeiere de Brest, potrivit Retelei nationale franceze de

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti sa actioneze, sa legifereze si 'sa pedepseasca', la sosirea sa la cimitirul din Quatzenheim, in estul Frantei, unde 96 de morminte evreiesti au fost acoperite de zvastici, relateaza AFP. "Vom lua masuri, vom adopta legi si vom pedepsi",…

- Irina Begu, Monica Niculescu și Simona Halep sunt sportivele momentului in Romania, dupa ce au contribuit la victoria rasunatoare impotriva Cehia, 3-2, și implicit la calificarea in semifinalele Fed Cup 2019. "Inca nu realizez, dar probabil ca in urmatoarele zile voi constientiza mai mult acest rezultat.…

- Regiunile de est ale Frantei, in special statiunile pentru sporturi de iarna din Alpi, au fost plasate sub alerta de vanturi puternice de pana la 120 km/h, duminica, de serviciile de meteorologie, informeaza France Presse. Conform previziunilor Meteo-France, departamentele Ain, Savoie…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a decis marți sa trimita in Parlamentul European (PE) componenta privind combaterea spalarii banilor (AML), separat de pachetul legislativ privind Sistemul european de supraveghere financiara (ESFS), in ciuda opoziției Franței, Spaniei și Italiei.„Discuțiile…