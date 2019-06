Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de proiecte de investitii, cu o valoare totala care depaseste 12 milioane de lei (2,6 milioane de euro) sunt planificate pentru acest an in judetul Mures. Dintre acestea, 14 vizeaza inlocuirea conductelor si bransamentelor de gaze naturale, alte 7 fiind lucrari de modernizare la statiile…

- Mobilizare masiva la votul de duminica in judetul Calarasi. 44,6% dintre cetatenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul initiat de presedintele Klaus Iohannis.

- Malul Borcei se va transforma complet la Calarasi prin construirea unui port turistic si de agrement, care urmeaza sa fie amenajat de Consiliul Judetean. Investitia in valoare de 15 milioane de euro a primit aviz favorabil de la Ministerul Turismului.

- Președintele Consiliului Județean Mehedinti, Aladin Georgescu, a semnat astazi contractul de finanțare pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean Drobeta Turnu Severin, intr-un cadru festiv, la Ramnicu Valcea. Evenimentul a beneficiat de participarea…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat vineri ordinul de incepere a lucrarilor reabilitare și modernizare a doua drumuri. Este vorba de obiectivele de investiții: „Modernizare DJ 205 J, intersecție DJ 204E (Panciu) – intersecție DJ 205 H (Movilița), km 0+000- 7+270, L=7.27…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, a semnat vineri contractul de finantare pentru modernizarea si reabilitarea a peste 22 de kilometri pe DJ 202 E, valoarea acestuia fiind de aproximativ 46 milioane de lei. ‘Prin executia lucrarilor se vor realiza 22,517 km de drum judetean…

- Nu incetez sa-l admir pe președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. Nu-l cunosc personal, chiar daca am fost, in vara anului trecut, la Arad, intr-un tur de presa, chiar daca dansul a fost in vizita la Ungheni. Multe, foarte multe ar putea prelua funcționarii noștri publici, aleșii locali…

- Ministrul Tineretului si Sportului s-a aflat joi intr-o vizita de lucru in judetul Calarasi. Insotit de directorul general Daniel Jianu, de senatorul de Calarasi, Roxana Paturca si de Adela Alexe, directorul CSN Snagov, Bogdan Matei a vizitat sediul DJTS, apoi hotelul Sport si clubul CSM Calarasi.