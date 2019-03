Stiri pe aceeasi tema

- In comparație cu țigaretele! Un studiu reprezentativ, cu o durata de 6 luni, demonstreaza ca vaporii produși de tigarile electronice reduc semnificativ raspunsuri biologice asociate bolilor cardiovasculare și pulmonare in comparație cu fumul generat de țigara convenționala. Acest studiu, primul de acest…

- Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM) a prezentat, in cadrul celei de-a 58-a ediție a Intalnirii anuale a Societații de Toxicologie din Baltimore (Annual Society of Toxicology Meeting in Baltimore), rezultatele unui nou studiu cu privire la țigarile electronice. Studiul demonstreaza ca, dupa…

- Studiul reprezentativ, cu o durata de 6 luni, demonstreaza ca vaporii produși de tigarile electronice reduc semnificativ raspunsuri biologice asociate bolilor cardiovasculare și pulmonare in comparație cu fumul generat de țigara convenționala.Acest studiu, primul de acest tip, a evaluat impactul…

- Fumator sau nu, toți știm ca riscurile „trasului din țigara” sunt mari, aduc bolile mai rapid și le „intrețin”. Fumatul „de tip nou”, țigari electronice? Doctorul pneumolog Cristian Oancea, coordonatorul Compartimentului de Recuperare Medicala Respiratorie și director medical al Spitalului…

- O provincie din estul Chinei planuiește sa interzica temele efectuate cu ajutorul aplicațiilor de pe telefon ca parte a eforturilor de a proteja vederea elevilor, informeaza Associated Press. Provincia Zhejiang a facut public un proiect de lege prin care prezinta o astfel de reglementare.…

- Rada Suprema a Ucrainei a inregistrat un proiect de lege prin care sa le interzica reprezentanților ruși sa ia parte la misiunea internaționala de monitorizare a alegerilor prezidențiale și parlamentare din Ucraina, a declarat luni vicepreședintele Legislativului ucrainean, relateaza agenția Tass…

- Ce este o tigara electronica? O tigara electronica este un dispozitiv ce functioneaza pe baza de baterii, care imita o tigara normala, fara a implica niciun fum sau vreo ardere, utilizatorul inhaland vapori ce pot contine sau nu nicotina. Tigarile electronice pot semana, ca si aspect, cu o tigareta…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa emita la inceputul anului viitor un ordin executiv declarand o urgenta nationala ce ar interzice companiilor din Statele Unite sa utilizeze echipamentele de telecomunicatii fabricate de firmele chineze Huawei si ZTE, informeaza joi Reuters, citand surse din…