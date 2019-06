Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu lunar de aproximativ 14.000 de lei, cu aproape 4.000 de lei mai mult decat in 2017, potrivit ultimei sale declarații de avere. Asta in condițiile in care recent, edilul a anunțat ca Bucureștiul este in „faliment nedeclarat”, iar instituția…

- Premierul Viorica Dancila are astazi la ora 11.30 o intalnire de lucru cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare. La aceste discutii participa si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anunța Realitatea Tv. Intalnirea de lucru are loc in contextul in care Gabriela…

- Oana Pellea ii cere socoteala primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, legat de munca neremunerata timp de mai multe luni a unor artisti, potrivit news.ro.Actrita sustine in mai multe mesaje publicate pe Facebook ca diferite teatre din subordinea Primariei Generale nu s-au achitat fata…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu este exclusa varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primaria Capitalei, spunand ca important este ca Bucureștiul sa scape de Gabriela Firea."Candidat comun cu PNL la Primarie? Citește și: SURSE De ce…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea recunoaste ca situatia este foarte grava in Bucurestiul si se poate vorbi despre un faliment nedeclarat, iar ultima speranta este premeierul Viorica Dancila, conform realitatea.net. Reamintim faptul ca...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea. "Eu sunt mult mai preocupata in acest timp de faptul ca atat…

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, critica in termeni duri anunțul facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, potrivit caruia Primaria Capitalei s-ar afla in Faliment nedeclarat:”Doamna Firea ne-a anunțat ca primaria este in faliment. Este o surpriza ca s-a ajuns aici ? Nu.…