Ryanair are aprobarea tribunalului pentru a împiedica o grevă a piloţilor irlandezi Ryanair s-a adresat tribunalului pentru a obtine un ordin care sa vizeze Forsa, organismul mama al Asociatiei pilotilor aerieni irlandezi (IALPA), in ideea de a ii impiedica pe pilotii irlandezi ai companiei sa declanseze o greva de 48 de ore in zilele de joi si vineri.



Avocatul Ryanair a comunicat tribunalului ca Forsa nu a asteptat finalizarea procesului de mediere inainte de a anunta declansarea grevei si totodata a sustin ca aceasta greva ar reprezenta incalcarea unui acord convenit anul trecut intre conducerea companiei si sindicatul pilotilor.



Sursa articol: dcnews.ro

