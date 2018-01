Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe al Rusiei a precizat ca incepand cu 1 ianuarie 2018, Fondul de Rezerva destinat situațiilor de criza, practic, nu mai exista. La sfarșitul anului trecut, Fondul de Rezerva al Rusiei mai avea doar 17 milioane de dolari la dispoziție. Fluctuația prețului petrolului și sancțiunile…

- Fondul de rezerva pentru vremuri grele al Rusiei a incetat sa mai existe la 1 ianuarie anul acesta, a anuntat ministerul de finante, citat de Moscow Times. Infiintat in 2008, Fondul de Rezerva a fost un instrument menit sa ajute bugetul in vremuri de criza, mai ales cand petrolul are un pret mic.

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Presa din Kazahstan anunta despre un scandal financiar international. Compania americana BNY Mellon, prin intermediul Curtii de Arbitraj de la Londra, a inghetat activele de 22 de miliarde si 600 de milioane de dolari din Fondul National al Kazahstanului, dupa ce Guvernul de la Astana a refuzat sa-i…

- Ieri a fost o zi cu emotii pentru o mare parte dintre profesorii ieseni, acestia aflandu-se in situatia in care drepturile salariale castigate in instanta le-ar fi putut ajunge in portofele abia la jumatatea anului 2018. Problema a aparut dupa ce Ministerul de Finante a dat un ordin prin care programul…

- Conform reprezentantilor USLIP Iasi, Ministerul de Finante ar fi dat un ordin vineri, pe data de 22 decembrie, prin care programul de lucru al trezoreriilor cu institutiile este intrerupt incepand de astazi, 27 decembrie, de la ora 12.00. Astfel, cele mai multe dintre institutiile de invatamant din…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat miercuri o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind îndeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate în cadrul programului. Anunțul a fost facut…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- Comisia de buget, finanțe, banci dezbate astazi ordonanța privind plata deflcata a TVA. Aceasta este deja in vigoare, dar in Parlament se dezbate legea de aprobare a acesteia. Viorel Ștefan, președintele Comisiei, a declarat ca un amendament propus de comisie includea ca din contul TVA sa fie debitate…

- Programul Tezaur – prin care vor fi emise titluri de stat pentru populatie cu o valoare de un leu – va incepe de anul viitor – se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice. Veniturile obtinute din detinerea titlurilor emise de statul roman vor fi neimpozabile. Ministerul de Finante…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru anul 2018. Sanatatea, Educatia si investitiile sunt prioritatile actului normativ, potrivit unui comunicat al Executivului remis Ziare.com. Biroul de Presa al Palatului Victoria transmite si datele economice pe baza…

- Datoria publica a Romaniei se va situa anul viitor sub 37% din PIB si cu mult sub tinta de 60% din PIB agreata la nivel european de tratatul de la Maastricht, mentioneaza o analiza a Erste Group. “Ne asteptam ca datoria publica sa se situeze sub 37% din PIB si cu mult sub criteriul Maastricht.…

- Președintele Federației Naționale Mine Energie (FNME), Dumitru Parvulescu, a prezentat, in detaliu, cum vor primi minerii și energeticienii salariile și tichetele cadou in aceasta luna. Parvulescu a precizat, intr-o emisiune la postul de televiziune Tele3, și cum vor fi imparțiți banii din rezerva la…

- Este unul dintre medicii stomatologi din Iasi care incaseaza lunar o suma frumusica de bani de la bugetul de stat. Mai precis, dr. George Scumpu se afla printre cei trei medici stomatologi din Iasi care incaseaza cei mai multi bani de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Iasi. Cabinetul acestuia se…

- "Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- O femeie din Canada care sufera de cancer la san, in stadiul al IV-lea, a castigat 1,5 milioane de dolari canadieni la loto. Inainte sa castige, ea a incercat sa stranga donatii pentru tratament, bani pe care a promis acum ca ii va dona la randul ei unui alt pacient bolnav de cancer.

- "Pentru anul 2017 avem o prognoza pentru vanzari la export de 120 de milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de anul trecut, iar pentru piata interna am trecut de 10% in primul semestru. Deci, creste si ponderea pietei interne si este de asteptat sa creasca in continuare in perioada urmatoare.…

- La inceputul intalnirii, medicii de familie susțineau ca nu sunt mulțumiți de propunerile incluse in draftul trimis vineri de guvernanți pentru ca sunt restrictive, fiind introduse noi sancțiuni in anumite situații și nu rezolva problemele de finanțare ale sistemului sanitar. Medicii de familie au…

- Zilele trecute, pe conturile oficiale de Facebook si Twitter ale Ministerului Apararii din Rusia au aparut postari care prezentau presupuse dovezi ale faptului ca guvernul SUA sustine, pe ascuns, organizatia Stat Islamic. Mesajele erau insotite de patru imagini, care aratau cum fortele americane lasau…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri de Guvern. Bani in plus sunt alocati pentru salariile medicilor si profesorilor, pensii militare, programe de sanatate, protectia copilului si persoane cu dizabilitati. Au fost luati bani de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, respectiv…

- Angajații din IT erau pana acum scutiți de impozitul pe salariu. Acest lucru a facut din Romania un del de rai al firmelor IT. Va ramane la fel și in continuare a decis guvernul! Totuși salariile IT-iștilor vor scadea ca urmare a trecerii in sarcina angajaților a plații asigurarilor sociale.Rusia…

- Ministerul Finantelor anunta, vineri, ca rectificarea bugetara finalizata in luna noiembrie a acestui an este una pozitiva, are la baza consultari premergatoare cu toate ministerele si s-a realizat cu incadrarea in deficitul de 2,96% din PIB. „Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului fiscal, o serie de masuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit si contributiile sociale. In documentul pdf puteți vedea modificarile aduse noului Cod Fiscal explicate in imagini de catre Ministerul de Finanțe. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, anunța o masura care va pune presiune asupra companiilor. El a explicat ca in fiecare luna Ministerul de Finanțe va publica o lista neagra a primelor 500 de companii care nu iși platesc contribuțiile.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților, deputatul Bogdan Huțuca, critica masurile fiscale adoptate, astazi, in ședința, de Guvernul PSD Mihai Tudose. Finanțistul susține ca acestea sunt un asalt frontal asupra stabilitații fiscale și un nonsens sistemic, care…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul…

- O captura unica în lume a avut loc în Rusia, acolo unde anchetatorii au efectuat mai multe percheziții pe numele șefului adjunct al unei instituții din subordinea Ministerului de Interne, Dmitri Zakharchenko. Astfel au fost confiscați bani în valoare circa 120 de milioane de dolari,…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Executivul va dezbate vineri masurile fiscale propuse de ministrul de Finanțe. Șeful statului, sindicatele dar și asociații care reprezinta oamenii de afaceri s-au declarat impotriva modificarilor fiscal-bugetare. Executivul va discuta vineri, intr-o ședința extraordinara, setul de masuri fiscale anunțate…

- "As trage o concluzie dupa discutiile de astazi cu oamenii de afaceri si as spune foarte clar: Mihai Tudose, Olguta Vasilescu mint (...)pentru ca in Romania trebuie sa ne oprim sa spunem lucruri fara sa fim responsabili, lansez o provocare lui Tudose, Vasilescu, Misa. In momentul in care, dupa 1…

- Cum a cheltuit Guvernul banul public Potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP), execuția bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB. In anul 2016, in aceeași perioada, deficitul se ridica la 3,7 miliarde…

- Bugetul pe 2017 destinat constructiei de noi apartamente de catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) se injumatateste, arata un proiect de HG care prevede rectificarea bugetului Agentiei, aflat in dezbatere publica, potrivit Economica.net . Este al doilea proiect de rectificare bugetara lansat…

- Tensiunea dintre guvern si mediul de business a crescut la cote alarmante la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce Ministerul de Finante a anuntat modificari substantiale ale legislatiei fiscale: 1% impozit pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri pana intr-un milion de euro, taxare noua la…

- Guvernul, prin Ministerul de Finante, a emis recent eurobonduri in valoare de un miliard de euro la Bursa din Luxemburg. Pentru asta, a facut public un document oficial in care recunoaste toate riscurile sistemice pe care le infirma propagandistic pe plan intern. ...

- Veste pentru romani in prag de iarna: Ce se intampla cu pretul gazelor ANRE a amanat, la inceputul lunii octombrie, decizia de a majora pretul gazelor pentru consumatorii casnici pana la aprobarea in Parlament, prin lege, a OUG 64/2016, urmand ca modificarea pretului final sa intre in vigoare de la…

- In ședința de Guvern au fost anunțate o serie de masuri importante. Printre ele se numara creșterea salariului minim pe economie la 1900 de lei dar și implementarea unor masuri pentru ca multinaționalele sa fie descurajate sa externalizeze profiturile. De asemenea se modifica modul de impozitare pentru…

- Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența, indemnizația minima de creștere a copilului va crește de la 1 ianuarie 2018 la 1250 de lei. Guvernul s-a reunit intr-o ședința, joi, in plin scandal legat de incasari la Ministerul de Finanțe. Cifrele arata ca deficitul a ajuns la 6,8 miliarde lei,…

- ANPC a amendat 15 banci cu peste 500.000 de lei pentru publicitate inselatoare. Totodata, autotitatea le-a solicitat sa inceteze aceste practici, sa corecteze contractele deja incheiate si sa restuie sumele incasate fara temei legal. 24 22 0 22 0 1 In plus, bancile trebuie sa isi suspende…

- Invitata la emisiunea 100 de minute de la Antena 3, Elena Cristian, redactor șef la Jurnalul Național spune ca toate problemele create de taxa de solidaritate au aparut din cauza faptului ca Guvernul nu a știut sa explice aceasta modificare. „Guvernul nu a știut sa explice…

- Secretomanie totala in legatura cu modul in care sunt cheltuite in fiecare an fondurile Sanitas Iași Este vorba de cotizații care depașesc 1.600.000 lei pe an In doar un an, dupa ce a fost ales președinte al Sanitas Iași, Iulian Cozianu și-a ridicat vila in localitatea Valea Adanca Venituri totale…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, miercuri, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca s-a discutat despre bugetul de stat de anul viitor si ca acesta se va incadra in limita maxima a deficitului de 3%, Tariceanu precizand ca ministerele vor trebui sa-si prioritizeze investitiile.…

- Proiectul de buget pentru anul viitor se va încadra în limita deficitului maxim de 3%, a declarat miercuri, la Parlament, președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, dupa ședința coaliției de guvernare. El a precizat ca nu exista „niciun risc de derapaj".…

- "Cei care sunt pensionari si au cotizat peste 10 ani vor avea toate drepturile conform contributivitatii, in sensul ca se va creste pe punctul de pensie, se va reactualiza cu rata inflatiei. Ceilalti, care sunt impropiru numiti pensionari pentru ca vorbim de indemnizatia sociala minima de fapt, vor…

- Polonia va renunta la linia flexibila de credit de la Fondul Monetar International (FMI), in valoare de 9,2 miliarde de dolari, a anuntat Ministerul de Finante de la Varsovia, transmite Reuters.