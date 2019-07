Stiri pe aceeasi tema

- Un expert militar ucrainean lanseaza o teorie ingrijoratoare pentru Europa. Conform acestuia, „Rusia se pregatește sa transforme Marea Neagra intr-o zona pe care sa o controleze in totalitate”, considerand ca este un teritoriu ce-i aparține deja.

- Doua nave militare americane se afla în Marea Neagra pentru a participa la un exercitiu NATO desfasurat în largul Ucrainei, iar Administratia Vladimir Putin a avertizat ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare si poate reactiona "rapid" la "situatii de urgenta",…

- Gabriel Les a participat, vineri, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum", care se desfasoara in Mamaia. El a afirmat in discursul sau ca obiectivul strategic al Rusiei este sa aiba dominatia asupra regiunii Marii Negre. "Marea Neagra este fundamentala pentru securitatea…

- Generalul american Ben Hodges, fost comandat al forțelor armate americane din Europa, a vorbit la conferința Black Sea and Balkans Security Forum despre importanța Marii Negre, afirmand ca bazinul pontic este singurul loc pe unde Rusia iși poate proiecta puterea in estul Marii Mediterane, informeaza…

- Rusia a trimis avioane de tipul A-50, de avertizare timpurie și supraveghere a spațiului aerian, pe coasta de nord-est a Marii Negre, în contextul unor exerciții de amploare efectuate de NATO în regiune.

- Rusia continua sa iși sporeasca prezența militara in regiunea Marii Neagre. Flota rusa a anunțat, joi, ca mai multe nave militare au luat parte la exercitii in Marea Neagra, utilizand rachete de croaziera Kalibr si sisteme de artilerie. La exercitii au participat fregatele Amiral Makarov si Admiral…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Din cel puțin doua mișcari consecutive de mare maestru, țarul Rusiei, Vladimir Putin l-a extras pe sultanul Turciei Recep Erdogan din alianța acestuia cu NATO. Acum se joaca finala mare. Șahul la rege, adica la Donald Trump, a fost dat. Chiar ieri. Printr-un anunț care face…

- Ungaria va semna un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia, daca grupul american ExxonMobil nu va lua o decizie finala, pana in luna septembrie, privind investitia in proiectul offshore Neptun, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, pentru Reuters. În…