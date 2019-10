Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua aeronave urmau sa aterizeze ceva mai tarziu la Johannesburg, au informat surse militare sud-africane ale agentiei Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a declarat ca misiunea are rolul de a promova relatiile militare cu Africa de Sud. Putin a deschis…

- Kremlinul a declarat miercuri ca Statele Unite ale Americii i-au tradat si abandonat pe kurzii sirieni, indemnandu-i sa se retraga de la frontiera cu Turcia, in conformitate cu acordul convenit in ajun intre Moscova si Ankara, sau in caz contrar vor fi striviti de armata turca, potrivit Reuters, Interfax,…

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Aproximativ jumatate din exporturile de branza ale Olandei catre SUA vor fi afectate de tarifele vamale suplimentare de 25% pe care Washingtonul a amenintat ca le va impune pentru produsele alimentare europene, a estimat vineri Ministerul olandez al Comertului, transmite Reuters.Olanda,…

- ”Maduro efectueaza o vizita de lucru si se intalneste cu Putin miercuri, in tete-a-tete care va fi urmata de discutii ruso-venezuelene, in cursul unui mic-dejun de lucru”, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Cei doi presedinti ”vor…

- Israelul trebuie sa aiba libertatea de a acționa împotriva Iranului, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei vizite oficiale în Rusia, unde a avut o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre securitate și Siria, relateaza…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat marți un decret prin care simplifica procedura prin care rușii care se confrunta cu ”persecuție politica”, precum și strainii care au luptat de partea Kievului în conflictul din estul Ucrainei, pot obține cetațenia ucraineana, relateaza…

- Reprezentanții spitalului rus de stat în care a fost tratat liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, au transmis ca nu au fost gasite urme de otrava în sistemul acestuia, relateaza agențiile de presa Reuters și Interfax, citate de Mediafax.Aleksei Navalnîi a fost…