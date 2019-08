Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua zile de tacere, Rusia a recunoscut ca explozia de joi de la o baza de lansare a rachetelor din Nordul indepartat a fost nucleara. Intr-o declaratie, agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat ca cinci membri ai personalului sau au fost ucisi in explozie, adaugand ca alte trei persoane au fost…

- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sambata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit in urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhanghelsk, in cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza RIA Novosti .

- Exista suspiciuni ca explozia de la o baza navala din regiunea Arhanghelsk, care a avut loc joi, s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara, au declarat experți citați de presa internationala.

- Expertii suspecteaza ca explozia de joi de la o baza navala din regiunea Arhanghelsk s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara, scrie presa rusa. Locuitorii din zona au epuizat stocurile de pastile de iod din farmacii pentru a contracara efectele posibile ale radiatiilor.

