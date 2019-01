Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din zona Marii Negre poate fi catalogat ca un razboi virtual cu mize militare si economice, sunt de parere analistii militari care atrag atentia ca Romania se afla la mijloc pentru ca urmeaza sa exploateze zacamintele din Marea Neagra, ceea ce, in ciuda rusilor, va modifica piata gazelor.

- Rusia a trimis o corveta echipata cu rachete de croaziera Kalibr in baza navala de la Sevastopol, in provincia Crimeea, anexata de la Ucraina in anul 2014, informeaza agentiile de presa Unian si Tass. Corveta Orehovo-Zuievo a fost acceptata in serviciul Flotei militare ruse a Marii Negre in…

- Flota militara rusa a Marii Negre a organizat o serie de exercitii cu sisteme de rachete navale, in largul Peninsulei Crimeea, informeaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax."Personalul sistemelor de rachete antinava Bastion si Bal ale Flotei militare ruse din Marea Neagra au efectuat…

- Trei nave militare urmeaza sa intre in dotarea Flotei ruse a Marii Negre in luna decembrie, iar o alta la inceputul anului urmator, a declarat viceamiralul Alexander Moiseyev, informeaza agenția de știri Tass, conform Mediafax."Pana la finalul anului, vom accepta nava Orekhovo-Zuyevo, dragorul…

- Trei nave militare urmeaza sa intre în dotarea Flotei ruse a Marii Negre în luna decembrie, iar o alta la începutul anului urmator, a declarat viceamiralul Alexander Moiseyev, informeaza agentia de stiri Tass.

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian. 'Sisteme…

- Anuntul construirii acestei noi instalatii militare are loc dupa un incident naval armat in care forte ruse au imobilizat, duminica, trei nave militare ucrainene, in largul Crimeei, si au luat prozonieri marinarii de la bord.Noua statie radar, in masura sa detecteze rachete balistice si…

- 'In ceea ce priveste incidentul din Marea Neagra, aceasta este o provocare, bineinteles. Provocarea a fost orchestrata de puterea in exercitiu (de la Kiev) si cred ca si de actualul presedinte, inaintea alegerilor prezidentiale din Ucraina, preconizate pentru luna martie a anului viitor', a afirmat…