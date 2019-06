Rusalii 2019. Rugăciuni pentru harul Duhului Sfânt Rugaciuni pentru harul Duhului Sfant care se rostesc de Rusalii: Rusalii 2019 - Rugaciunea 1 Rusalii 2019 - Rugaciunea 1 "Doamne, Cel ce esti preacurat, neintinat, fara de inceput, nevazut, necuprins, de nepatruns cu mintea, neschimbat, neintrecut, nemasurat si fara de rautate; Care singur ai nemurire, locuind in lumina cea neapropiata; Care ai facut cerul si pamantul si marea si toate cele zidite in ele; Care plinesti cererile, mai inainte de cerere; Tie ne rugam si pe Tine Te chemam, Stapane, Iubitorule de oameni, Parintele Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Care pentru noi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

