- Premierul Viorica Dancila spune despre declarația liderului PSD Liviu Dragnea, legata de o eventuala candidatura la prezidențiale, ce va fi anuntata duminica seara, dupa incheierea alegerilor europarlamentare, ca este convinsa ca va exista o discuție in partid. Dancila a fost intrebata, la Bacau, despre…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Bacau, ca va vota duminica atat la alegerile europarlamentare, cat si "pentru referendum", afirmand ca este "un sustinator al statului de drept, al independentei justitiei", scrie hotnews.ro. Ulterior, ea a avut o interventie telefonica la Antena 3,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la Bacau, ca va merge duminica la urne si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendumul pe justitie din 26 mai. Aceasta, in conditiile in care mai multi lideri ai PSD si ALDE au...

- Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, in timpul unei vizite facute in județul Bacau, ca nu ii este teama de o eventuala pierdere a funcției, deoarece „intotdeauna cand te duci pe o funcție știi ca va veni și ziua in care pleci”, conform Mediafax.

- Premierul Viorica Dancila a spus miercuri, referitor la anunțul lui Liviu Dragnea privind candidatul la prezidențiale, ca aceasta se va discuta in partid.„Candidatura trebuie discutata in partid”, a spus Dancila, la Bacau. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca va anunța duminica…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la Bacau, ca va merge duminica la urne si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum. Aflata intr-o vizita in municipiul Bacau, Dancila a afirmat ca va participa la referendum pe motiv ca este un sustinator al statului de…

- Premierul Viorica Dancila nu a avut parte de o primire prea calduroasa la Bacau. Mai mulți protestatari s-au adunat la Insula de Agrement și au așteptat oficialitațile scandând lozinci anti-guvernamentale.

- Premierul Viorica Dancila le-a spus apropiaților sai ca nu vrea sa ramana in istorie ca prim-ministrul in timpul caruia s-a activat Articolul 7 impotriva Romaniei, au relatat surse din PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO. „Dancila spune ca nu vrea sa ramana o pata in istoria Romaniei și ca nu risca activarea…