Rudele pacienților uciși la Săpoca cer daune spitalului Aflate inca in stare de soc dupa tragedia din weekend, rudele unora dintre pacientii ucisi sunt hotarate sa ceara daune materiale institutiei medicale pentru neglijenta angajatilor care se aflau in tura de noapte. Oamenii spun ca vor consulta un avocat pentru a demara procedurile in justitie. In urma discutiilor, se va stabili daca se vor cere pagube materiale unitatii medicale sau fiecaruia dintre angajatii institutiei care se aflau in tura de noapte. Intre timp, autorul crimelor, Nicolae Lungu, a fost adus joi de la Spitalul de boli mintale din Sapoca sub paza stricta, pentru a fi evaluat de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta vremuri tot mai grele pentru personalul medical care se afla in tura in momentul producerii tragediei de la Spitalul Sapoca. Rudele pacientilor care au murit in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul Sapoca, par tot mai decise sa ceara daune materiale unitatii medicale unde au fost…

- Primele cadavre ale pacienților uciși cu salbaticie sambata dimineața, la spitalul de boli mintale din Sapoca, au fost ridicate de catre rudele indurerate. Cei cinci pacienți care au decedat, dupa ce un tanar aflat in sevraj etilic i-a lovit la cap cu un stativ pentru perfuzii intr-un moment de delir,…

- Ministerul Sanatații a declarat, luni, pentru Libertatea, in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX”, ca nu crede ca Nicolae Lungu, barbatul de 38 de ani care a comis atacul de la Spitalul Sapoca, a reușit sa ucida cinci pacienți „in mai puțin de un minut”, așa cum a dat de ințeles fosta directoare…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține declarații de presa privind rezultatele anchetei Corpului de Control la spitalul de psihiatrie de la Sapoca, unde un barbat a ucis patru pacienți și a ranit alți noua. Iata principalele declarații ale ministrului Sorina Pintea: -Managerul spitalului de la…

- Un barbat care a fost internat in urma cu doar cateva zile la Spitalul Neuropsihiatrie și pentru Masuri de Siguranța de la Sapoca a atacat oamenii, in timpul nopții. Barbatul a intrat in doua saloane și i-a atacat pe toți cei care i-au ieșit in cale, cu un stativ de perfuzii. Trei oameni au murit, iar…

- Implicați in „deciziile” concursului – șeful instituției, șeful de partid al celui care a ajuns director, un parlamentar, angajați ai instituției și candidatul preferat – un consilier local municipal. Pe scurt, instituția publica scoate la concurs postul de director, iar preferatul politic „nu ajunge”…

- “€Casa de Asigurari de Sanatate Arges incepe procesul de contractare a serviciilor medicale” anunta pribtr-un comunicat oficial Biroul de presa al institutiei. Pe parcursul lunii iulie, la sediul CAS Arges va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale…

- Cadrele medicale ale spitalului din Rovinari, au sesizat autoritațile despre producerea unui eveniment rutier pe o strada din oraș. Victima este un barbat care a cazut de pe bicicleta și s-a prezentat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați de catre…